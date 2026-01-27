ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (8) | Вчера (17)
Важна информация за всички, които искат да стават лицензирани футболни агенти
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:37Коментари (0)181
©
FIFA официално разпространи информация, свързана с изданието на изпита за футболни агенти за 2026 година, който ще бъде единственият лицензионен изпит за агенти през календарната година.

След успешното провеждане на първия изцяло онлайн изпит през 2025 г., в който участваха 7 745 кандидати от цял свят, FIFA разширява възможностите за кандидатстване и увеличава броя на изпитните сесии.

Период за кандидатстване

Всички желаещи да получат лиценз за футболен агент трябва да подадат своята кандидатура в периода:

20 януари – 6 март 2026 г.

Подаването на документи след крайния срок няма да бъде възможно.

Дати за провеждане на изпита

Изпитът ще се проведе онлайн в следните дати:

28, 29 и 30 април 2026 г.

5, 6 и 7 май 2026 г. (при необходимост)

Допълнителните дати през май ще бъдат активирани само при голям брой кандидати за априлските сесии.

Важно за кандидатите

Това са единствените изпитни сесии за 2026 г.

Всички кандидати, които планират да упражняват дейност като футболни агенти, задължително трябва да кандидатстват в посочения срок

Официалните Правила за изпита и Общите условия ще бъдат публикувани допълнително на FIFA Agent Platform и на сайта на FIFA

Допълнителна информация

При въпроси, свързани с процедурата, кандидатстването или изпита, заинтересованите лица могат да се обръщат към отдела на FIFA за футболни агенти на имейл: regulatory@fifa.org

Българският футболен съюз призовава всички заинтересовани лица своевременно да се запознаят с условията и сроковете, за да не пропуснат възможността за участие в изпита.
Още по темата: общо новини по темата: 470
26.01.2026
25.01.2026
22.01.2026
20.01.2026
20.01.2026
19.01.2026
предишна страница [ 1/79 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Браво! Кузманов преодоля квалификациите в много силен турнир в Бахрейн
 Подкрепете днес Марица в последното домакинство в групите на Шампионската лига
 Ботев завършва подготовката с контрола срещу Севлиево
 Ивайло Иванов: Онзи мач, който се прекрати, бяхме на път да го спечелим! Сега мотивацията е двойна
 Ясна е челната десетка за определяне Спортист №1 на България за 2025 година
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: