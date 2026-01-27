Важна информация за всички, които искат да стават лицензирани футболни агенти

© FIFA официално разпространи информация, свързана с изданието на изпита за футболни агенти за 2026 година, който ще бъде единственият лицензионен изпит за агенти през календарната година.



След успешното провеждане на първия изцяло онлайн изпит през 2025 г., в който участваха 7 745 кандидати от цял свят, FIFA разширява възможностите за кандидатстване и увеличава броя на изпитните сесии.



Период за кандидатстване



Всички желаещи да получат лиценз за футболен агент трябва да подадат своята кандидатура в периода:



20 януари – 6 март 2026 г.



Подаването на документи след крайния срок няма да бъде възможно.



Дати за провеждане на изпита



Изпитът ще се проведе онлайн в следните дати:



28, 29 и 30 април 2026 г.



5, 6 и 7 май 2026 г. (при необходимост)



Допълнителните дати през май ще бъдат активирани само при голям брой кандидати за априлските сесии.



Важно за кандидатите



Това са единствените изпитни сесии за 2026 г.



Всички кандидати, които планират да упражняват дейност като футболни агенти, задължително трябва да кандидатстват в посочения срок



Официалните Правила за изпита и Общите условия ще бъдат публикувани допълнително на FIFA Agent Platform и на сайта на FIFA



Допълнителна информация



При въпроси, свързани с процедурата, кандидатстването или изпита, заинтересованите лица могат да се обръщат към отдела на FIFA за футболни агенти на имейл: regulatory@fifa.org



Българският футболен съюз призовава всички заинтересовани лица своевременно да се запознаят с условията и сроковете, за да не пропуснат възможността за участие в изпита.