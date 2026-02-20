ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (5) | Вчера (7)
Кабаков: Играех ляв бек в Спартак и имах самочувствието, че не стоя лошо на терена
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:40Коментари (0)867
©
Шесткратният носител на приза "Съдия на годината“ Георги Кабаков е поредният гост в подкаста на Българския футболен съюз. В откровен и личен разговор пловдивчанинът разказва за пътя си във футбола и за решението да се откаже от мечтата да бъде професионален играч, за да послуша съвета на своя дядо.

В едно от редките си медийни участия международният рефер говори за суеверията си, за подготовката преди мач, за срещите и разговорите си с Кристиано Роналдо, Жозе Моуриньо и Пиерлуиджи Колина, както и за любопитния факт, че притежава лиценз за капитан на кораб.

"Моята съдийска история започва през 2001 година. Дядо ми е бивш деятел на "Спартак“ (Пловдив) и съдия в елитната ни дивизия, а аз съм кръстен на него. Той има над 35 мача в тогавашната "А“ група. Още в първи клас започнах да тренирам футбол и както всяко дете, мечтаех да стана добър играч", разказа Георги Кабаков.

"Започнах в Спартак (Пловдив), а първият ми треньор беше Иван Енчев, лека му пръст. Постът ми беше ляв бек и смятах, че се справям добре. Представях си и си мечтаех, че ще стана добър футболист. Като качества, мисля, че не бях лош играч. Имах самочувствието, че не стоях лошо на терена", признава пловдивчанинът.

"През 2001 година с дядо ми гледахме мач у дома и той ми спомена за курс за футболни съдии. Помоли ме да го изкарам заради него. Първата ми реакция беше отказ. Десет дни по-късно отново повдигна темата и тогава се съгласих. По това време председател на Зоналната съдийска колегия беше Атанас Узунов – име, което е истинско светило в българското съдийство. Това допълнително ме мотивира. В продължение на две години в събота ръководех мачове като съдия, а в неделя излизах на терена като футболист“, допълни още Георги Кабаков.

Какво му казва Атанас Узунов, за да го убеди окончателно да избере съдийството, и с какви трудности се сблъсква в долните дивизии – гледайте в прикаченото видео!

Още по темата: общо новини по темата: 487
20.02.2026
16.02.2026
13.02.2026
12.02.2026
11.02.2026
06.02.2026
предишна страница [ 1/82 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Честито! Двукратен носител на приза "Футболист №1 на Локомотив" празнува днес юбилей
 Пловдивски тенисисти са на четвъртфинал в Турция
 Легенда на Ботев: Чудя се как Херо се нави да поеме отбора
 Локомотив Пловдив на полуфинал за Купата срещу шампиона, Академик отпадна
 Една година мина - вижте как изглежда сега стадион "Локомотив"
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: