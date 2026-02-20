© Шесткратният носител на приза "Съдия на годината“ Георги Кабаков е поредният гост в подкаста на Българския футболен съюз. В откровен и личен разговор пловдивчанинът разказва за пътя си във футбола и за решението да се откаже от мечтата да бъде професионален играч, за да послуша съвета на своя дядо.



В едно от редките си медийни участия международният рефер говори за суеверията си, за подготовката преди мач, за срещите и разговорите си с Кристиано Роналдо, Жозе Моуриньо и Пиерлуиджи Колина, както и за любопитния факт, че притежава лиценз за капитан на кораб.



"Моята съдийска история започва през 2001 година. Дядо ми е бивш деятел на "Спартак“ (Пловдив) и съдия в елитната ни дивизия, а аз съм кръстен на него. Той има над 35 мача в тогавашната "А“ група. Още в първи клас започнах да тренирам футбол и както всяко дете, мечтаех да стана добър играч", разказа Георги Кабаков.



"Започнах в Спартак (Пловдив), а първият ми треньор беше Иван Енчев, лека му пръст. Постът ми беше ляв бек и смятах, че се справям добре. Представях си и си мечтаех, че ще стана добър футболист. Като качества, мисля, че не бях лош играч. Имах самочувствието, че не стоях лошо на терена", признава пловдивчанинът.



"През 2001 година с дядо ми гледахме мач у дома и той ми спомена за курс за футболни съдии. Помоли ме да го изкарам заради него. Първата ми реакция беше отказ. Десет дни по-късно отново повдигна темата и тогава се съгласих. По това време председател на Зоналната съдийска колегия беше Атанас Узунов – име, което е истинско светило в българското съдийство. Това допълнително ме мотивира. В продължение на две години в събота ръководех мачове като съдия, а в неделя излизах на терена като футболист“, допълни още Георги Кабаков.



Какво му казва Атанас Узунов, за да го убеди окончателно да избере съдийството, и с какви трудности се сблъсква в долните дивизии – гледайте в прикаченото видео!



