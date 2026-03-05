Хиляди зрители в Германия станаха снощи свидетели на инцидент, идентичен с този от прекратеното пловдивско дерби между Локомотив и Ботев от 1 ноември 2025 година. Това се случи по време на двубоя от Трета лига между Рот-Вайс (Есен) и Валдхоф (Манхайм), приключил 1:0 за домакините.На стадиона в Есен имаше 15 737 зрители. В 53-ата минута вратарят на Рот-Вайс Феликс Винанд се свлече на земята, държейки се за главата, след като бе уцелен с фойерверк, хвърлен от трибуните, където беше гостуващата агитка от Манхайм.23-годишният футболист получи първа помощ от лекаря на отбора, след което самостоятелно напусна терена и бе откаран в болница за изследвания.Съдията Ленарт Кернхен спря мача и прибра двата отбора в съблекалнята. Точно след 35 минути футболистите се върнаха на терена и започнаха кратка загрявка, а дикторът на стадиона съобщи решението мачът да продължи. Привържениците на домакините посрещнаха това с мощни освирквания.В крайна сметка бе извършена смяна - Феликс Винанд бе заменен от резервния вратар на Рот-Вайс, а мачът се доигра и завърши 1:0.Предстои Германският футболен съюз да обяви какви наказания да наложи на гостуващия отбор.