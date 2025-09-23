Пловдивчанин, тръгнал в големия футбол от Ботев, празнува днес

© Личен празник днес отбелязва бившият халф на Ботев (Пловдив), ЦСКА и Локомотив (София) - Христо Коилов.



Роден на 23 септември 1969 година в Пловдив, той се наслаждава на продължителна състезателна кариера. Коилов е юноша на Ботев и дебютира за мъжката формация през 1989 година. Още в първия си сезон при жълто-черните е основна фигура и записва 25 мача в "А" група.



През лятото на 1992 година е трансфериран в ЦСКА, като остава в клуба до края на 1994 година. Печели Купата на България през 1993 година.



Следват два сезона и половина в Локомотив (София), последван от продължителен престой зад граница.



Между 1997 и 1999 година носи екипа на швейцарския Люцерн, а между 1999 и 2003 година играе за германския Унион (Берлин).



В периода 2003-2007 година отново защитава цветовете на столичния Локомотив, отбелязва популярната страница във Фейсбук "Голове, метри, секунди". След края на състезателната си кариера Христо Коилов се занимава с треньорство. Работи в Локомотив (София), Берое, Септември, Локомотив (Мездра), Костинброд и Оборище (Панагюрище).