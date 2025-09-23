ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Пловдивчанин, тръгнал в големия футбол от Ботев, празнува днес
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:05Коментари (0)540
©
Личен празник днес отбелязва бившият халф на Ботев (Пловдив), ЦСКА и Локомотив (София) - Христо Коилов.

Роден на 23 септември 1969 година в Пловдив, той се наслаждава на продължителна състезателна кариера. Коилов е юноша на Ботев и дебютира за мъжката формация през 1989 година. Още в първия си сезон при жълто-черните е основна фигура и записва 25 мача в "А" група.

През лятото на 1992 година е трансфериран в ЦСКА, като остава в клуба до края на 1994 година. Печели Купата на България през 1993 година.

Следват два сезона и половина в Локомотив (София), последван от продължителен престой зад граница.

Между 1997 и 1999 година носи екипа на швейцарския Люцерн, а между 1999 и 2003 година играе за германския Унион (Берлин).

В периода 2003-2007 година отново защитава цветовете на столичния Локомотив, отбелязва популярната страница във Фейсбук "Голове, метри, секунди". След края на състезателната си кариера Христо Коилов се занимава с треньорство. Работи в Локомотив (София), Берое, Септември, Локомотив (Мездра), Костинброд и Оборище (Панагюрище).
Още по темата: общо новини по темата: 402
13.09.2025
11.09.2025
10.09.2025
03.09.2025
03.09.2025
02.09.2025
предишна страница [ 1/67 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Юношите на Локо и Ботев си размениха по една победа на "Лаута"
 Жребият наближава! Локо, Ботев и Спартак ще научат съперниците си за Купата на България
 Футболист на Ботев претърпя операция в "Пирогов", други трима също са със сериозни травми
 Бивш голмайстор на Ботев подписа важен договор с "жълто-черния" клуб
 Киров: На този етап оставам! Получих подкрепа от ръководството, а и от състезателите
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: