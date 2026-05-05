Бившият полузащитник на Ботев (Пловдив), Левски и националния отбор на България - Димитър Телкийски, празнува днес рожден ден. Техничарят, който бе известен с прозвището си Мечо, навършва 49 години.

Роден на 5 май 1977 година в Пловдив, той е възпитаник на школата на Ботев (Пловдив). Първите му мачове в мъжкия футбол обаче са за отбора на Чирпан. След това играе 3 сезона при "канарчетата", в които записва 62 мача и отбелязва 16 гола. През лятото на 1999 година Димитър Телкийски преминава в Левски.

За "сините“ има общо 313 мача и 68 гола. Петкратен шампион на България (1999/2000, 2000/01, 2001/02, 2005/06 и 2006/07 година) и петкратен носител на Купата на страната (2000, 2002, 2003, 2005 и 2007 година).

В евротурнирите за "сините“ е изиграл 50 мача и е вкарал 8 гола. Част от отбора достигнал 1/4 финал за Купата на УЕФА и груповата фаза на Шампионската лига.

За националния отбор на България Мечо Телкийски има 21 мача и 2 гола. В началото на 2008 година преминава в израелския Апоел (Тел Авив). Носи още екипите на руския Амкар (Перм), израелския Апоел (Рамат Ган), Локомотив (София) и Черноморец (Бургас).

Треньор в ДЮШ на "Левски“, а в последствие бе част и от треньорския щаб на първия отбор на "сините".

Екипът на Plovdiv24.bg честити рождения ден на Димитър Телкийски и му пожелава здраве и лични успехи!