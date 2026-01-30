Избраха Гидженов за най-добър съдия за 2025 година, Кабаков му стана подгласник

© Пловдивчанинът Радослав Гиджинев е най-добър футболен съдия на България за 2025 година. Рефер номер 1 у нас за последните 12 месеца беше награден на специална церемония в efbet Национална футболна база в Бояна.



Подгласници на Гидженов са неговият съгражданин Георги Кабаков и Васил Минев.



"Целта ми е съдиите да бъдат безпристрастни. Авторитет се гради цял живот и се губи за една минута. От две години имиджът на българското съдийство започва да се чисти. От вас зависи да правите това, което трябва. Пожелавам ви да бъдете на ниво, на което всички да казват, че българското съдийство се е променило", заяви президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов по време на церемонията на връчване на годишните награди за най-добър футболен съдия.



На събитието присъстваха председателят на съдийската комисия Станислав Тодоров, както и председателят на асоциацията на футболните съдии Антон Генов, който връчи някои от призовете в отделните категории.



Мирослав Максимов спечели наградата за най-добър асистент рефер, като изпревари своите колеги Георги Дойнов и Станимир Илков. Никола Попов е номер 1 на годината при видео-асистент арбитрите.



Християна Гутева за пореден път е съдия номер 1 при жените.



"Пожелавам успешен финал на сезона. Дано никой не коментира съдийството, а се говори само за футбол", заяви Радослав Гидженов. Специалната награда "Меч на победата - Черния рицар", специално изработен за победителя, беше връчен от Антон Генов.



Сред отличените с плакети бяха именитите арбитри от миналото Атанас Узунов, Иван Леков и Йордан Йорданов, както и Галина Донева, първата българска футболна съдийка от България в международната ранглиста.



Награди за най-добър футболен съдия на 2025 година:



Най-проспериращ млад асистент рефер:



Тодор Петров



Радостин Бодуров



Най-проспериращ млад арбитър:



Любослав Любомиров



Мариян Гребенчарски



Най-добър асистент съдия (жени):



Павлета Рашкова



Най-добър рефер (жени):



Християна Гутева



Най-добър видео-асистент арбитър:



Никола Попов



Най-добри асистент съдии:



Мирослав Максимов, Георги Дойнов, Станимир Илков



Най-добър рефер:



Радослав Гидженов, Георги Кабаков, Васил Минев



Награда "небесни ментори":



Геро Писков.