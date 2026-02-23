ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (8) | Вчера (5)
Огромно признание от УЕФА за силен човек в българския футбол
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:15Коментари (0)722
©
Президентът на Асоциацията на българските футболисти (АБФ) и първи вицепрезидент на ФИФПРО Европа Мила Христова стана лектор и ментор в Академията на УЕФА.

Програмата на Академията обединява водещи професионалисти от футболната индустрия и има за цел да създава стойност чрез активно сътрудничество, обмен на експертиза и развитие на лидерски капацитет в спорта.

Работата на Мила Христова включва следните направления:

- стратегическо професионално консултиране

- обмен на добри практики в областта на регулациите и защитата на правата на играчите

- изграждане на международна мрежа от контакти

- развитие на лидерски и управленски компетенции

"За мен е чест да бъда част от Академията на УЕФА“. Вярвам, че обменът на знания и международният диалог са ключът към по-етична, прозрачна и устойчива футболна индустрия“, сподели Мила Христова.

Това високо признание за Мила Христова затвърждава активната международна роля на Асоциацията на българските футболисти и позиционира българската футболна експертиза в сърцето на европейския футбол.

Припомняме, че Мила Христова е и член на Изпълнителния комитет на Българския футболен съюз.
Още по темата: общо новини по темата: 489
21.02.2026
20.02.2026
20.02.2026
16.02.2026
13.02.2026
12.02.2026
предишна страница [ 1/82 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 19 медала за каратеките на Тракия (Пловдив) от националните първенства в Пазарджик
 Фенклубът на Локо: Загубите са част от спорта, но характерът, който показахте, е шампионски
 Организация за мача на Ботев срещу Лудогорец
 Вили Вуцов: Щабът на Херо е безобразен - Ончо, Бончо и Дарадончо! Управлението на Филипов е безхаберие и пълна аматьорщина! Съветниците му са Сульо, Пульо и Дульо!
 Локо очаква трансфер на Иту, треньорът коментира разправията между Лами и Иванов
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: