© виж галерията Президентът на Асоциацията на българските футболисти (АБФ) Мила Христова взе участие в редовното заседание на Комисията за статут на играчите, трансфери и агенти към УЕФА. Сбирката се проведе в швейцарския град Нион, а Христова е член на въпросната комисия.



Сред ключовите точки в дневния ред бяха последните изменения в Правилника на ФИФА за статута и трансфера на футболистите.



Особен акцент беше поставен върху развитието на ситуацията след казуса "Диара“. В качеството си на първи вицепрезидент на ФИФПРО Европа, Мила Христова представи подробно разяснение относно правните и практическите последици от решението на Европейския съд, публикувано през октомври 2024 г. Тя очерта основните изводи от съдебния акт и представи позицията на ФИФПРО Европа.



Наред с останалите обсъдени теми, членовете на Комисията, сред които преобладават представители на национални футболни федерации, се обединиха около разбирането, че социалният диалог на международно и национално ниво е ключов за установяването на баланс между спазването на правните стандарти и гарантирането на стабилността на футболната индустрия.