ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (9) | Вчера (8)
Млад пловдивски елитен рефер представи успешно страната ни пред УЕФА
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:07Коментари (0)388
©
виж галерията
Младият и перспективен пловдивски съдия от ранглистата на Първа лига - Кристиян Колев, и асистентът Дарин Иванов, представиха успешно страната и БФС пред УЕФА по Програмата CORE (Centre Of Refereeing Excellence), включваща 12 двойки рефери от цяла Европа.

Двамата бяха поканени в Нион, Швейцария, на два семинара - въвеждащ (25.03-1.04) и утвърждаващ (22.09-26.09), под ръководството на реномирания немски съдия от близкото минало - Херберт Фандел.

Родните арбитри бяха наблюдавани и оценявани от своите ментори в редица срещи от родния елит, а по време на престоя си зад граница, чуха мотивиращи лекции от председателя на съдийската комисия на УЕФА Роберто Розети (Италия), отговорника за ВАР проекта на УЕФА - Павел Гил (Полша) и елитния английски съдия Антъни Тейлър, които споделиха своя опит.

Нашите момчета покриха без грешка теоретичния изпит и показаха завидна физическа подготовка при различните нормативи за скорост, издръжливост и гъвкавост под зоркия поглед на фитнес треньорите проф. Жоао Диаш (Португалия) и Марис Смирновс (Латвия). На края на втория семинар българският съдийски екип получи сертификати за успешното завършване на курса.
Още по темата: общо новини по темата: 405
25.09.2025
24.09.2025
23.09.2025
13.09.2025
11.09.2025
10.09.2025
предишна страница [ 1/68 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Веласкес: Локо затвори пространствата, а ние не разбрахме къде да застанем! Ботев не заслужава да е с толкова малко точки
 20 лв. е паркингът на стадиона за мача с Левски, от Ботев пак организират фен зона
 Сребро и бронз за каратеките на АСКК "Тракия" от Европейското първенство в Унгария
 Валентин Железов свири Ботев - Левски, Никола Попов е на ВАР
 ПФК Ботев: Подкрепете Иван Цветанов и играчите срещу историческия съперник
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: