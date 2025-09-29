© виж галерията Младият и перспективен пловдивски съдия от ранглистата на Първа лига - Кристиян Колев, и асистентът Дарин Иванов, представиха успешно страната и БФС пред УЕФА по Програмата CORE (Centre Of Refereeing Excellence), включваща 12 двойки рефери от цяла Европа.



Двамата бяха поканени в Нион, Швейцария, на два семинара - въвеждащ (25.03-1.04) и утвърждаващ (22.09-26.09), под ръководството на реномирания немски съдия от близкото минало - Херберт Фандел.



Родните арбитри бяха наблюдавани и оценявани от своите ментори в редица срещи от родния елит, а по време на престоя си зад граница, чуха мотивиращи лекции от председателя на съдийската комисия на УЕФА Роберто Розети (Италия), отговорника за ВАР проекта на УЕФА - Павел Гил (Полша) и елитния английски съдия Антъни Тейлър, които споделиха своя опит.



Нашите момчета покриха без грешка теоретичния изпит и показаха завидна физическа подготовка при различните нормативи за скорост, издръжливост и гъвкавост под зоркия поглед на фитнес треньорите проф. Жоао Диаш (Португалия) и Марис Смирновс (Латвия). На края на втория семинар българският съдийски екип получи сертификати за успешното завършване на курса.