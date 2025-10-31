Честито! Европейски шампион, вкарвал за Локо, Ботев и Спартак, празнува днес

© Plovdiv24.bg Днес рожден ден празнува един от играчите, оставил трайна следа в пловдивския футбол през 70-те и 80-те години. Красимир Манолов навършва 69 години.



Той е юноша на Локомотив (Пловдив). Дебютира за първия отбор на 18-годишна възраст през 1974 г. Остава два сезона при черно-белите, с които изиграва 25 мача и бележи 6 гола в "А“ група.



През 1976 г. преминава в Академик (София), където се утвърждава като основен футболист в състава на "студентите“. На 20 октомври 1976 г. бележи един от головете за историческата победа с 4:3 срещу Милан в мач от Купата на УЕФА. За две години изиграва 42 мача в елитното първенство, в които бележи 16 попадения.



През 1978 г. преминава в Ботев (Пловдив), където старши треньор тогава е неговият чичо Иван Манолов - Големия орел. Остава при "канарчетата“ общо 5 години. Изиграва 112 мача и бележи 32 гола в "А“ група. Печели Купата на Съветската армия през 1981 година. С Ботев записва 3 мача в евротурнирите, като взема участие и в двете срещи с Барселона за КНК през 1981/82.



През лятото на 1983 г. Манолов преминава в Шумен. През сезон 1983/84 изиграва 28 мача за шуменци в "А“ група, в които се разписва 13 пъти, но отборът изпада от елитното първенство. Остава в Шумен още година и половина в "Б“ група.



По средата на сезон 1985/86 Манолов се завръща в родния си град и облича екипа на Спартак (Пловдив). До края на кампанията в "Б“ група изиграва 15 мача и вкарва 8 гола. През следващия сезон 1986/87 бележи 15 попадения в 33 срещи.



На 30-годишна възраст излиза в чужбина като преминава в кипърския Алки Ларнака. След това отива в Малта, където последователно носи екипите на Валета, Балзан и Марса, преди да сложи край на кариерата си през 1993 г.



Красимир Манолов записва 37 мача с 13 гола за юношеския национален отбор до 18 години. С тази селекция през 1974 г. става европейски шампион. Впоследствие изиграва 6 мача и вкарва 1 гол за младежкия национален отбор.



В мъжкия национален отбор на България изиграва 7 мача с 1 гол. Работил е като треньор в пловдивските клубове Локомотив, Ботев и Спартак.



Най-големи успехи постига начело на малтийския Валета (1998 - 2001). През сезон 2000/2001 постига рекорд с този клуб, като печели всички местни трофеи (общо 6 на брой). Така Красимир Манолов става единственият до този момент българин, ставал шампион по футбол в чужбина и като играч, и като треньор.



Plovdiv24.bg честити рождения ден на Красимир Манолов, като му пожелава най-вече здраве и късмет!