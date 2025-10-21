ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (7) | Вчера (14)
Пародия с бутафорното наказание на Кабаков! УЕФА му даде втори мач за 2 седмици
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:23Коментари (0)333
©
Въпреки че Съдийската комисия към БФС обяви преди две седмици спирането правата на Георги Кабаков за неопределено време, пловдивчанинът получи втори пореден наряд от УЕФА. Явно санкцията на рефера е повече от бутафорна и важи само за двубои в България.

Кабаков бе назначен да ръководи мача от третия кръг на основната фаза на турнира Лига Европа между Макаби (Тел Авив, Израел) и Мидтиланд (Дания).

Заради политическата обстановка в Израел, срещата на 23 октомври ще се играе на стадиона в Бачка Топола (Сърбия) с начален час 22:00 часа. Мидтиланд има две победи в първите си два мача в турнира на УЕФА, докато израелците имат 1 точка.

Помощници на Кабаков ще бъдат Мартин Маргаритов и Мартин Венев, а четвърти съдия е Волен Чинков. Отговорниците за видеосистемата (ВАР) също са българи – Драгомир Драганов е главен ВАР, а Никола Попов ще бъде асистент-ВАР.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че Георги Кабаков бе главен рефер на световната квалификация между Латвия и Андора в Група "К", която се игра на 11 октомври на стадион "Даугава" в столицата Рига.
Още по темата: общо новини по темата: 416
21.10.2025
18.10.2025
16.10.2025
15.10.2025
09.10.2025
09.10.2025
предишна страница [ 1/70 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Турци представиха Казийски, но не уточниха срока на договора му
 Ще се видят в съда! Искът е за 50 000 лева заради клевети
 Нов вид футбол вдъхновява учениците от "Черноризец Храбър" - Пловдив
 Пловдивски клуб спечели шест медала от Световното по таекуон-до в Италия
 От Ботев поправиха огромния гаф при представянето на Херо
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: