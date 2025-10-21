Пародия с бутафорното наказание на Кабаков! УЕФА му даде втори мач за 2 седмици

© Въпреки че Съдийската комисия към БФС обяви преди две седмици спирането правата на Георги Кабаков за неопределено време, пловдивчанинът получи втори пореден наряд от УЕФА. Явно санкцията на рефера е повече от бутафорна и важи само за двубои в България.



Кабаков бе назначен да ръководи мача от третия кръг на основната фаза на турнира Лига Европа между Макаби (Тел Авив, Израел) и Мидтиланд (Дания).



Заради политическата обстановка в Израел, срещата на 23 октомври ще се играе на стадиона в Бачка Топола (Сърбия) с начален час 22:00 часа. Мидтиланд има две победи в първите си два мача в турнира на УЕФА, докато израелците имат 1 точка.



Помощници на Кабаков ще бъдат Мартин Маргаритов и Мартин Венев, а четвърти съдия е Волен Чинков. Отговорниците за видеосистемата (ВАР) също са българи – Драгомир Драганов е главен ВАР, а Никола Попов ще бъде асистент-ВАР.



Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че Георги Кабаков бе главен рефер на световната квалификация между Латвия и Андора в Група "К", която се игра на 11 октомври на стадион "Даугава" в столицата Рига.