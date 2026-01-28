ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (3) | Вчера (16)
Представители на Локо и Ботев участваха във важна среща относно лицензирането на клубовете
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:24Коментари (0)326
©
В efbet Национална футболна база се състоя ежегодният семинар по лицензиране с участието на представителите на клубовете от efbet Лига и Mr Bit Втора лига.

Събитието бе открито от изпълнителния директор на Българския футболен съюз Андрей Петров, а приветствие към присъстващите отправи и Андрей Икономов, председател на Лицензионната комисия към БФС.

В първата част на семинара лицензионният мениджър на БФС Георги Лалев запозна представителите на професионалните клубове със сроковете и необходимите документи за получаване на лиценз за предстоящия сезон.

По време на следобедната сесия г-жа Изабела Джалъзова – заместник-председател на Лицензионната комисия и водещ одитор, представи финансовите критерии и изисквания, които клубовете трябва да изпълнят в процеса на лицензиране.

В рамките на семинара Братан Братанов, специалист по футболните терени, запозна представителите на клубовете със спецификите при поддържането на тревните настилки, като акцентира върху добрите практики, необходимите процедури и стандартите, които следва да бъдат спазвани.

Главният методист за ДЮФ към БФС Пламен Михов пък даде важни насоки за развитието на детско-юношеския футбол, структурирането на тренировъчния процес и адаптирането на единната методика в школите.

Специално внимание бе отделено на всички нововъведения в лицензионната процедура, като на клубовете бе предоставена възможност да зададат своите въпроси и да получат допълнителни разяснения.

Лицензионната комисия към Българския футболен съюз пожела успех на всички професионални клубове в процеса на подготовка и изготвяне на необходимата документация за получаване на лиценз.
Още по темата: общо новини по темата: 471
27.01.2026
26.01.2026
25.01.2026
22.01.2026
20.01.2026
20.01.2026
предишна страница [ 1/79 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Трибуна Бесика: За честта на Пловдив, за Локомотив, до последен дъх!
 Водят се разговори, това ще е следващият изходящ трансфер в Локомотив
 Сериозен обрат с бъдещето на Хуан Переа
 Стоичков отново подкрепи Марица в Колодрума, жълто-сините ще се борят за трето място в групата
 Ботев финализира преотстъпването на двама бразилци в Спартак (Варна)
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: