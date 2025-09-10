Кипърски елитен клуб прекрати договора на нападател, дошъл от Локомотив

© Бившият футболист на Локомотив Пловдив Бабакар Дион изненадващо остана без отбор в самия край на трансферния прозорец. Белгийският нападател имаше договор с елитния кипърски Аполон Лимасол до май 2026 година, но ръководството на 4-кратните шампиони на страната прекратиха контракта му.



28-годишният Дион игра почти 2 години на "Лаута", като с черно-бялата фланелка записа 72 мача, в които отбеляза 11 гола и се отчете с 13 асистенции.



През изминалия сезон Бабакар Дион записа 20 мача и 4 гола във всички турнири за Аполон Лимасол.