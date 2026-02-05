Позиция на футболния синдикат относно расисткия скандал с Текпетей

© Позиция на Асоциацията на българските футболисти (АБФ) относно расисткия скандал с футболиста Бернард Текпетей, която Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса:



Асоциацията на българските футболисти изразява своята категорична и безусловна позиция срещу всеки акт на расизъм, дискриминация, език на омразата и заплахи срещу живота и сигурността на професионални футболисти.



С дълбока тревога и възмущение АБФ приема информацията за расистките обиди и отправените смъртни заплахи към футболиста Бернард Текпетей по време на двубоя за Суперкупата на България. Подобни действия представляват грубо посегателство не само срещу конкретен играч, но и срещу фундаменталните ценности на спорта, човешкото достойнство и правовия ред.



Футболът е пространство на честна конкуренция, уважение и равнопоставеност. Няма и не може да има място за расизъм – нито на терена, нито по трибуните, нито в обществото. Всеки опит за унижение, сплашване или дехуманизиране на футболист поради неговия произход, цвят на кожата или националност е абсолютно недопустим и изисква незабавна, ясна и ефективна реакция от всички отговорни институции.



АБФ приветства предприетите действия за сезиране на компетентните органи и настоява за бързо, обективно и безкомпромисно разследване на случая, както и за налагане на адекватни санкции на всички виновни лица. Безнаказаността създава среда, в която подобни прояви се възпроизвеждат и ескалират.



В този контекст Асоциацията на българските футболисти подчертава с особена настойчивост необходимостта час по-скоро да бъде приет и реално приложен Законът за противодействие на футболното хулиганство. Липсата на ефективна законодателна рамка и превантивни механизми оставя футболистите, клубовете и редовите зрители уязвими и подкопава доверието в способността на държавата да защитава обществения интерес и сигурността на спортните събития.



АБФ ще продължи последователно да отстоява правата, достойнството и сигурността на професионалните футболисти в България и ще настоява за нулева толерантност към расизма, дискриминацията и насилието във всички техни форми.



Футболът трябва да обединява, а не да разделя.



Асоциация на българските футболисти