Спортните новини:
Осми европейски мач за Кабаков този сезон, УЕФА му даде скандинавско дерби
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:47Коментари (0)235
© Plovdiv24.bg
Най-добрият български съдия по футбол в момента Георги Кабаков получи престижно назначение в 7-ия кръг на турнира Лига Европа в четвъртък. Пловдивчанинът е изпратен от УЕФА на скандинавското дерби Бран Берген (Норвегия) – Мидтиланд (Дания), което ще се играе на "Бран Стадион“ от 19:45 часа на 22 януари.

Не само Кабаков, а цялата съдийска бригада е от българи. Асистенти на страничните линии ще бъдат пловдивчанинът Мартин Маргаритов и Мартин Венев, а друг пловдивчанин - Радослав Гидженов, ще бъде четвърти съдия.

Драгомир Драганов ще бъде главен ВАР-съдия, отговарящ за видеоповторенията, а Никола Попов ще бъде негов асистент.

Дежурен делегат на УЕФА ще бъде Давидс Исаковс от Латвия, а за съдийски наблюдател е изпратен Мартин Ивнгварсон от Швеция.

Бран преди мача е на 22-о място в общото класиране с 8 точки и една победа над датчаните почти им гарантира участие в елиминациите, дори от плейофния кръг. "Червено-черните“ от датския град Хернинг пък са тоталната сензация на турнира, като заемат 2-ото място с 15 точки, колкото имат лидерите Лион (Франция) и Астън Вила (Англия).

За Георги Кабаков тази среща ще бъде под номер 8 в Европа през този сезон. Любопитното е, че 39-годишният пловдивчанин вече ръководи един мач на Мидтиланд и това беше победата над Макаби (Тел Авив) с 3:0 на 23-и октомври.
