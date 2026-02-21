Бивш голмайстор при "канарчетата" избухна с две попадения при дебюта си за Пирин

© Пловдивски футболист, израснал в школата на Ботев, избухна с два гола в дебюта си за Пирин (Благоевград). Става въпрос за нападателя Иво Казаков, който донесе победата на "орлетата" с 2:1 като гости на Локомотив (ГО) в мач от 21-ия кръг на Втора лига.



Иво Казаков вкара в 9-ата и 57-ата минути за 0:2, а четвърт час преди края Георги Станимиров намали за черно-белите.



Това бе и първа победа за Манол Занев като старши треньор на Пирин.



Иво Казаков бе привлечен през зимната пауза от Арда, като подписа договор за година и половина. Той е роден 30 януари 2002 г. в Пловдив. Юноша е на Ботев и се утвърждава като голмайстор в почти всички възрастови отбори на клуба.