ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Бивш голмайстор при "канарчетата" избухна с две попадения при дебюта си за Пирин
Автор: Стойчо Генов 18:11Коментари (0)346
©
Пловдивски футболист, израснал в школата на Ботев, избухна с два гола в дебюта си за Пирин (Благоевград). Става въпрос за нападателя Иво Казаков, който донесе победата на "орлетата" с 2:1 като гости на Локомотив (ГО) в мач от 21-ия кръг на Втора лига.

Иво Казаков вкара в 9-ата и 57-ата минути за 0:2, а четвърт час преди края Георги Станимиров намали за черно-белите.

Това бе и първа победа за Манол Занев като старши треньор на Пирин.

Иво Казаков бе привлечен през зимната пауза от Арда, като подписа договор за година и половина. Той е роден 30 януари 2002 г. в Пловдив. Юноша е на Ботев и се утвърждава като голмайстор в почти всички възрастови отбори на клуба.
Още по темата: общо новини по темата: 488
20.02.2026
20.02.2026
16.02.2026
13.02.2026
12.02.2026
11.02.2026
предишна страница [ 1/82 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Четирима от Ботев повикани за лагер-сбор и контрола на България U17
 5 евро струва паркингът на стадион "Христо Ботев" за мача с Лудогорец
 Легенда на Ботев: Чудя се как Херо се нави да поеме отбора
 Филипов: С Херо имахме разминаване в схемата! Не мога да позволя постоянно да играем 3-5-2, няма как да стане!
 БФС глоби Локомотив и Ботев за обидни и нецензурни скандирания
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: