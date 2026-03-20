Днес в хотел Рамада в София се проведе редовен отчетен конгрес на Българския футболен съюз, свикан според Устава на БФС и Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
При 248 присъстващи членове и наличие на кворум конгресът започна с реч на президента Георги Иванов
, в която той очерта основните приоритети на централата.
Веднага след това делегатите гласуваха избор на работните комисии, а дневният ред включваше шест точки:
1. приемане на Отчет за програмата на БФС за периода 2022-2026,
2. Приемане на финансов отчет за 2025 година,
3. приемане на програмата на БФС,
4. приемане на бюджета,
5. изменения и изпълнения на Устава,
6. Приемане на решение за участие на БФС в националния център за спортна наука.
На конгреса присъстваха и гости от ФИФА и УЕФА в лицето на Марко Фери от Световната централа и Денис Бастари от Европейската.
Изпълнителният директор на БФС Андрей Петров направи разбивка на развитието на клубовете в последния четиригодишен период от Стратегията на централата (2022 - 2026) като част от отчета за изпълнение на самата програма. Стана ясно, че 905 клуба - членове на БФС или не, развиват футболната игра. 52 клуба или 6 процента от всичките в България поддържат всички възможни възрастови групи, което означава че имат 10 или повече формации. 68 клуба или 8 % имат между 7 и 10 отбора, 143 клуба имат 4-6 отбора. 195 клуба или 22 % са с два или три отбора. 447 клуба или 49 на сто от всичките клубове у нас имат по един отбор.
Преди началото на същинската работа бяха уважени и двама доайени в управлението на аматьорския футбол.
По време на конгреса бе представен и финансовият отчет за 2025-а година, като изпълнителният директор Андрей Петров посочи, че основните приходи са от ФИФА - 1,329 милиона евро, и от УЕФА - 6,346 милиона евро. Също така беше отчетено, че приходите от спонсорство и реклама са се повишили в последната година.
В разходната част най-големите суми са за обезпечаване на календара на националните отбори по футбол - 3,455 милиона евро.
С 229 гласа "за" отчетът беше приет.
В третата точка в днешния дневен ред беше разисквана и стратегията за следващия четиригодишен период - 2026-2030 година.
В него подробно беше описан всеки един детайл, както и сътрудничеството с програмата UEFA Grow. Стратегията е базирана на четири основни стълба - масовия футбол, развитие на клубове и турнири, развитие на женския футбол и подсобряване на представянето на националните отбори.
Част от това е и активната работа по развитието на елитния детско-юношески футбол с помощта на белгийската компания "Double pass".
