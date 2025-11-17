Защитник, играл през 3 периода в Локомотив, сложи край на кариерата си

© Защитникът на Марек (Дупница) Мартин Кавдански официално прекрати кариерата си на футболист след 20 сезона на професионално ниво. Бранителят има 289 мача в родния елит. Играл е още във Франция, Македония, Албания.



За родния Марек има 70 мача в Първа и Втора лига, като е вкарал и 5 гола за нашия отбор.



Мартин Кавдански игра през три периода в Локомотив Пловдив (2010-2011, 2012-2013 и 2016). С черно-бялата фланелка той има 50 мача, в които е отбелязал 6 гола и една асистенция.



Защитникът завърши кариерата си с номер 35, заради любимите му номера 3 и 5. По този повод преди началото на мача с Хебър изпълнителният директор на Марек Милен Лахчев му връчи фланелката, с която игра за последно за Марек и бе капитан на отбора.



Попътен вятър, Марто!