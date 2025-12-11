© Бившият национал Валери Божинов отново изрази гражданската си позиция, присъствайки и на снощния огромен антиправителствен протест в центъра на София.



Нападателят публикува в личния си профил в Инстаграм видео от Триъгълника на властта, в което показа огромния брой хора, събрали се да изразят недоволството си срещу управляващите.



Ето какво написа Божинов към въпросните кадри:



И днес бях на протеста. Бях там, защото ми писна да ме лъжат в очите. Писна ми от празни обещания и от това, да ни третират като глупаци. Излязох, защото не искам да се примирявам и няма да търпя повече. Който се страхува, нека си стои вкъщи. Аз не се страхувам. Заедно за България.



