Божинов с кадри от протеста: Не искам да се примирявам и няма да търпя повече!
Автор: Стойчо Генов 09:40Коментари (0)1019
©
Бившият национал Валери Божинов отново изрази гражданската си позиция, присъствайки и на снощния огромен антиправителствен протест в центъра на София.

Нападателят публикува в личния си профил в Инстаграм видео от Триъгълника на властта, в което показа огромния брой хора, събрали се да изразят недоволството си срещу управляващите.

Ето какво написа Божинов към въпросните кадри:

И днес бях на протеста. Бях там, защото ми писна да ме лъжат в очите. Писна ми от празни обещания и от това, да ни третират като глупаци. Излязох, защото не искам да се примирявам и няма да търпя повече. Който се страхува, нека си стои вкъщи. Аз не се страхувам. Заедно за България.

Статистика: