© виж галерията Бившият вратар на Локомотив Пловдив Динко Хоркаш изигра силен мач и постигна първа победа в Испания през новия сезон.



Хърватинът, който бе избран от феновете за Футболист №1 на черно-белите за 2023 година, бе на терена 90 минути при успеха на Лас Палмас с 3:1 като гост на Кордоба в двубой от втория кръг на Сегунда Дивисион.



Головете за жълто-сините отбелязаха Милош Лукович (20), Але Гарсия (59) и Енрике Клементе (83).



Минута преди края на редовното време домакините върнаха едно попадение чрез Адриан Фуентес.



Динко Хоркаш направи три ключови спасявания в мача, с което даде нужната сигурност на своите съотборници.



Така Лас Палмас има вече актив от 4 точки и се изкачи на седмо място във временното класиране.



Лидери с пълен актив от 6 точки са отборите на Валядолид, Сантандер и Спортинг Хихон.