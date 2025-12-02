Утре е много важен ден за пловдивския футбол, УЕФА решава

© Plovdiv24.bg Утре (3 декември) е много важен ден за пловдивския футбол. На заседание в швейцарския град Нион се събира Изпълнителният комитет на УЕФА, който ще избира домакините на различни турнири през следващите няколко години.



В играта е и България, след като Българският футболен съюз е заявил кандидатура за европейското първенство при юношите до 17 или 19 години през 2028 или 2029 г. Градовете, които нашата страна е посочила за домакинството, са Пловдив, Стара Загара и Пазарджик.



Така утре следобед ще стане ясно дали Тракийската низина ще приеме най-добрите футболисти на Европа в първенството U17 или U19.



Към днешна дата са ясни домакините на турнирите през следващите две години: при U17 Евро 2026 ще се играе в Естония, а Евро 2027 в Латвия, докато при U19 Евро 2026 е разписано за Уелс, а Евро 2027 за Израел, информира Sportal.bg. Припомняме, че през 2015 г. България прие континенталния шампионат до 17 години, който се проведе в Бургас, Стара Загора, Сливен и Созопол.



На финала на стадион "Лазур" Франция победи Германия с 4:1 пред близо 15 000 зрители. В момента европейски шампион при тази възраст е Португалия. При U19 пък действащият първенец е Нидерландия.