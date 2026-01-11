Суперкупата на Испания е в ръцете на Барселона и Реал Мадрид

© X: Siaran Bola Live Барселона и Реал Мадрид се изправят един срещу друг във финала за Суперкупата на Испания. Той ще е от 21:00 часа наше време в Джеда, Саудитска Арабия.



Барселона разгроми на полуфиналите Атлетик Билбао с 5:0 в сряда вечер, което дава предимство от 24 часа на каталунците, защото кастилци играха в четвъртък. С контузии са Андреас Кристенсен и Гави, но въпреки това те пътуваха за Близкия Изток с цел сплотяване на колектива по време на надпреварата, в която може да бъде спечелен първи трофей за новата година. Роналд Араухо също не е на разположение заради справянето с психическата умора, която бе натрупал напоследък.



Реал Мадрид имаше по-труден полуфинал по-рано тази седмица. Възпитаниците на Чаби Алонсо се изправиха срещу градския си противник - Атлетико Мадрид, когото надиграха с 2:1. Срещата не мина без ексцесии, а този път напрежението бе породено от размяна на реплики между Винисиус и наставника на "дюшекчиите" - Диего Симеоне. В лазарета са Едер Милитао, Ферлан Менди и Трент Александър-Арнолд, а Антонио Рюдигер е под въпрос. Добрата вест долетя буквално, защото Килиан Мбапе преодоля дискомфорта си в коляното и след полуфинала пристигна в Саудитска Арабия, за да участва днес. Чаби Алонсо потвърди новината, но разкри, че тепърва ще се решава от него, лекарите и самия французин дали ще започне от първата минута или ще се включи от пейката.



По-рано този сезон двата отбора се срещнаха в Мадрид от 10-ия кръг в Ла Лига. Тогава Реал спечели с 2:1.



Palsbet.com дава 2.00 в полза на Барса, 4.00 е за равенство и 3.33 срещу името на Реал. Bethub.bg оценява шансовете на Барселона при ставка 2.01, реми на 4.00 и двойка - 3.40.