Двама бивши футболисти на Ботев подписаха с аутсайдер
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:11Коментари (0)358
©
Аутсайдерът във Втора лига - Беласица (Петрич), подписа договори с четирима футболисти, похвалиха се от клуба. Две от новите попълнения са играли в миналото в Ботев (Пловдив).

Ето как четиримата бяха представени от ФК Беласица:

Петър Караангелов е полузащитник, роден в Петрич на 28 декември 2001 г. и възпитаник на школата на Беласица, преди да продължи в Ботев (Пловдив) и Лудогорец-2, където натрупа опит във Втора лига. Той идва от състава на Етър, къде от игра за последно.

Антон Карачанаков е добре познато име, роден на 17 януари 1992 г. в Ново Делчево, който израства в школата на Пирин (Благоевград) и има богат опит в родния елит с отбори като ЦСКА София, Славия, Берое, Бетив (Пловдив) и други. През годините е играл и в чужбина, включително в Русия и Гърция. От него се очаква да внесе опит и класа в редиците на Бела.

Димитър Илиев (роден 22 юни 1999 г.), играе на позицията бек, като е преминал през Локомотив (Горна Оряховица), Литекс и Лудогорец, преди да играе за Етър.

Кристиян Вълков е централен защитник, роден на 16 март 2004 г. в Монтана, като е преминал през отборите на Монтана, Бдин Видин, Ловеч и Етър. Вълков е работил в три от отборите с Живко Желев, така че той е добре познато име за старши треньора на комитите.

Очакват се още трима нови футболисти в отбора – вратар, защитник и нападател, които да подсилят различните линии на терена и да допринесат за по-конкурентоспособна Беласица през следващия сезон.
