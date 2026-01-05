ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (15) | Вчера (5)
Бивш футболист на Ботев последва треньора си и стана съотборник на Слави Шопов
Автор: Стойчо Генов 13:31Коментари (0)750
©
Бивш футболист на Ботев (Пловдив) последва треньора си и стана съотборник на пловдивчанина Станислав Шопов, също бивш играч и юноша на "канарите". Става въпрос за нигериеца Самуел Акере, който днес бе представин като ново попълнение в хърватския Осиек, видя Plovdiv24.bg.

21-годишният Акере ще работи отново заедно с треньора Желко Сопич, който му беше наставник през есента в полския клуб Видзев Лодз. Специалистът явно има отлична представа за качествата на нигериеца, тъй като редовно разчиташе на него като дясно крило.

Самуел Акере записа общо 15 мача, в които се отчете с един гол и една асистенция за Видзев. Преди да премине в Полша, той беше част от Ботев (Пловдив), като с жълто-черната фланелка имаше 7 гола и 6 асистенции. Според данни от полската преса той бе закупен от Ботев за сумата от 800 000 евро. Договорът му с Видзев е до юни 2029 година, като сега ще бъде под наем в Осиек, но и с опция за закупуване. Според специализирания сайт Transfermarkt настоящата му пазарна цена е 1 милион евро.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че в началото на декември миналата година халфът на Осиек Станислав Шопов скъса връзки на лявото коляно и ще се възстановява поне още половин година.
