© виж галерията Астън Вила победи Йънг Бойс с 2:1 в Бирмингам в мач от петия кръг на основната фаза в Лига Европа. Двубоят бе ръководен от пловдивчанина Георги Кабаков, а първи ВАР арбитър бе Драгомир Драганов.



В герой за "виланите“ се превърна Дониел Мален, който вкара и двата гола за успеха на Вила, а освен това бе уцелен по главата с бутилка, хвърлена от фен на швейцарския тим.



Астън Вила събра 12 точки и излезе на второ място в общото класиране. Точен за швейцарците, които остават с 6 точки на 24-а позиция, бе Жоел Монтейро.



На "Вила Парк“ в Бирмингам домакините поведоха в 27-ата минута, когато Дониел Мален вкара от близко разстояние с глава след превъзходно центриране на Юри Тилеманс. Попадението бе прегледано от ВАР, където бяха Драгомир Драганов и италианецът Алеандро ди Паоло, за евентуално нарушение, но такова нямаше и голът остана.



Три минути преди края на първото полувреме Морган Роджърс изведе Мален в наказателното поле и бившият нападател на Борусия Дортмунд преодоля Марвин Келер за 2:0! Тогава стана драмата. След това нидерландецът предизвика гнева на гостуващата агитка, радвайки се близо до нея. Заради това се стигна до безредици, при които фен на Йънг Бойс уцели Мален с бутилка в главата, точно както се случи в Дербито на Пловдив наскоро, когато фен на Локомотив уцели вратаря на Ботев Даниел Наумов с шише в главата.



Напрежението край терена продължи и се стигна до сбиване на феновете на Йънг Бойс с полицията, като страстите бяха потушени с няколко ареста на швейцарски фенове. От главата на Мален дори рукна кръв, но той остана в игра, за да помага на своя отбор.



В 90-ата минута Грегори Вютрих намери Жоел Монтейро и той плъзна топката в опразнената врата, намалявайки пасива на гостите, които обаче така и не успяха да стигнат до изравняване и Вила ликуваше!