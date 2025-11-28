ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (8) | Вчера (15)
Бутилка уцели по главата и обля в кръв голмайстора на Астън Вила, Кабаков и Драганов продължиха мача
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:41Коментари (1)847
©
виж галерията
Астън Вила победи Йънг Бойс с 2:1 в Бирмингам в мач от петия кръг на основната фаза в Лига Европа. Двубоят бе ръководен от пловдивчанина Георги Кабаков, а първи ВАР арбитър бе Драгомир Драганов.

В герой за "виланите“ се превърна Дониел Мален, който вкара и двата гола за успеха на Вила, а освен това бе уцелен по главата с бутилка, хвърлена от фен на швейцарския тим.

Астън Вила събра 12 точки и излезе на второ място в общото класиране. Точен за швейцарците, които остават с 6 точки на 24-а позиция, бе Жоел Монтейро.

На "Вила Парк“ в Бирмингам домакините поведоха в 27-ата минута, когато Дониел Мален вкара от близко разстояние с глава след превъзходно центриране на Юри Тилеманс. Попадението бе прегледано от ВАР, където бяха Драгомир Драганов и италианецът Алеандро ди Паоло, за евентуално нарушение, но такова нямаше и голът остана.

Три минути преди края на първото полувреме Морган Роджърс изведе Мален в наказателното поле и бившият нападател на Борусия Дортмунд преодоля Марвин Келер за 2:0! Тогава стана драмата. След това нидерландецът предизвика гнева на гостуващата агитка, радвайки се близо до нея. Заради това се стигна до безредици, при които фен на Йънг Бойс уцели Мален с бутилка в главата, точно както се случи в Дербито на Пловдив наскоро, когато фен на Локомотив уцели вратаря на Ботев Даниел Наумов с шише в главата.

Напрежението край терена продължи и се стигна до сбиване на феновете на Йънг Бойс с полицията, като страстите бяха потушени с няколко ареста на швейцарски фенове. От главата на Мален дори рукна кръв, но той остана в игра, за да помага на своя отбор.

В 90-ата минута Грегори Вютрих намери Жоел Монтейро и той плъзна топката в опразнената врата, намалявайки пасива на гостите, които обаче така и не успяха да стигнат до изравняване и Вила ликуваше!
Още по темата: общо новини по темата: 431
25.11.2025
21.11.2025
17.11.2025
14.11.2025
13.11.2025
10.11.2025
предишна страница [ 1/72 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Кабаков и Драганов пак се осраха. БФС да сезира европейските футболни федерации за прекратяване на мача. Да ама не е Ботев и артистите .На мача с ЦСКА има хвърляне на предмет от публиката на Ботев с последствия, но наказанието е предупреждение. Мръсни корумпирани измикяри .Така ще изпадне друг отбор, защото няма да му дадат 3 точки и 4 гола. Затова нямаме футбол ,а само цирк.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Кочев "жегна" Марица: Не трябва да се омаловажава успеха с това, че играеш с юноши! Вратарят ни, който спаси дузпите, също е юноша
 Константин Маршавелов стартира като убедителен лидер в последния кръг от пистовия шампионат
 Официално: Второто най-голямо и най-престижно колоездачно състезание в света минава през Пловдив
 Важна информация за ботевистите, които ще бъдат на стадиона утре
 Зума, Едо, Бащата, Камбуров и Илиев пред камерата на Джевелеков - кадрите са впечатляващи
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: