Бивш голмайстор на Ботев си уреди трансфер в португалския елит
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:26Коментари (0)55
©
Бивш голмайстор на Ботев (Пд), който у нас игра и за Лудагарец, ще продължи кариерата си в португалския елит. Става въпрос за френския нападател Антоан Бароан, който бе представен като ново попълнение в Авеш.

25-годишният играч преминава под наем до края на настоящия сезон от румънския Рапид (Букурещ). Освен това португалският клуб си осигури и правото да откупи правата на Бароан след изтичането на този период.

Припомняме, че след периода си в България, Антоан Бароан подписа договор с швейцарския Винтертур,а известно време след това премина в Рапид (Букурещ).
