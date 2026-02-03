Бивш голмайстор на Ботев си уреди трансфер в португалския елит

© Бивш голмайстор на Ботев (Пд), който у нас игра и за Лудагарец, ще продължи кариерата си в португалския елит. Става въпрос за френския нападател Антоан Бароан, който бе представен като ново попълнение в Авеш.



25-годишният играч преминава под наем до края на настоящия сезон от румънския Рапид (Букурещ). Освен това португалският клуб си осигури и правото да откупи правата на Бароан след изтичането на този период.



Припомняме, че след периода си в България, Антоан Бароан подписа договор с швейцарския Винтертур,а известно време след това премина в Рапид (Букурещ).