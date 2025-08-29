Поредно голямо признание за пловдивчанина Георги Кабаков

© Поредно голямо признание за съдия №1 на България Георги Кабаков. Пловдивският рефер получи персонална покана за семинара на елитните съдии на УЕФА, който ще се проведе от първи до трети септември в Женева.



Два дни по-късно, Кабаков ще ръководи и един от футболните сблъсъци в ОАЕ. Това е поредно престижно назначение за българския съдия след успешно ръководените срещи от европейските клубни турнири през този сезон, отбелязаха от БФС.