Спортните новини: Днес (3) | Вчера (12)
Поредно голямо признание за пловдивчанина Георги Кабаков
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:18
Поредно голямо признание за съдия №1 на България Георги Кабаков. Пловдивският рефер получи персонална покана за семинара на елитните съдии на УЕФА, който ще се проведе от първи до трети септември в Женева.

Два дни по-късно, Кабаков ще ръководи и един от футболните сблъсъци в ОАЕ. Това е поредно престижно назначение за българския съдия след успешно ръководените срещи от европейските клубни турнири през този сезон, отбелязаха от БФС.
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
