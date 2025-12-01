ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (14) | Вчера (7)
Градев поиска временно отстраняване на Гонзо, прокуратурата разследва дипломата му
Автор: Стойчо Генов 13:06Коментари (1)708
©
Софийска районна прокуратура е образувала досъдебно производство за ползване на предполагаем неистински официален документ - дипломата на президента на БФС Георги Иванов за средно образование. Това съобщи адвокат Георги Градев.

Юристът използва личния си профил във Фейсбук, за да информира още, че е поискал от Изпълнителния комитет на БФС да отстрани Гонзо от заеманата от него длъжност, докато приключи досъдебното производство.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалната позиция на Георги Градев:

Уважаеми приятели, колеги и членове на българската футболна общност,

Информирам ви, че на 27.11.2025 г. изпратих официално писмо до Изпълнителния комитет на БФС, с което настоявам за временно отстраняване на Георги Иванов – Гонзо от заеманата от него длъжност до приключване на образуваното от Софийска районна прокуратура досъдебно производство.

Причината за искането е наличието на публично известни данни и изявления на самия г-н Иванов и трети лица, които поставят под съмнение автентичността на дипломата му за средно образование и нейната роля в професионалния му път.

Това искане има единствено институционална цел – да се защити репутацията и стабилността на БФС като сдружение в обществена полза и член на международната футболна общност.

Подобна практика съществува в редица футболни федерации в Европа (вкл. Испания), където президентите се отстраняват временно при разследване, за да се гарантира прозрачност и доверие.

По-долу публикувам пълния текст на писмото, изпратено до БФС.

ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПИСМОТО ДО БФС

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ (БФС)

27 ноември 2025 г.

гр. София

ОТНОСНО: Искане за временно отстраняване на г-н Георги Иванов от заеманата длъжност поради образувано досъдебно производство

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ,

Обръщам се към Вас с настояване за временно отстраняване на г-н Георги Иванов от заеманата от него длъжност в БФС до приключване на досъдебното производство, образувано от Софийска районна прокуратура.

След подаден от мен сигнал, на 10.11.2025 г. Софийска районна прокуратура е образувала досъдебно производство за ползване на предполагаем неистински официален документ – дипломата на г-н Георги Иванов за средно образование.

За предполагаемата диплома на г-н Иванов обществено известно е следното:

• В периода 1992–1994 г. г-н Иванов е активен професионален състезател в Пловдив. Въпреки това в медиите се тиражира, че е получил диплома, издадена от 22-ро СОУ в София през 1994 г.

• На 28.11.2001 г. г-н Иванов заявява в "Шоуто на Слави“, че е завършил само 8-и клас.

• През м. март 2024 г. г-н Тодор Батков, адвокат и бивш собственик на ПФК "Левски", публично заявява по отношение на г-н Иванов: "той дойде от Пловдив с осми клас".

Г-н Иванов пристига от Пловдив в ПФК "Левски" едва през 1997 г.

Считам, че оставането на лице, за чиято диплома за средно образование прокуратурата е образувала досъдебното производство, начело на сдружение за обществена полза и с международно признание, е несъвместимо с необходимия стандарт на институционална почтеност, който БФС следва да поддържа. Подобни обстоятелства имат негативно отражение върху общественото доверие и върху имиджа на организацията. В редица европейски футболни федерации е утвърдена практика президентът да бъде временно отстранен за срока на разследването (включително в Испания).

Настоящото искане не цели да предреши фактите по висящото разследване. Временното отстраняване представлява предпазна мярка с цел защита на репутацията и стабилността в управлението на БФС до окончателното изясняване на обстоятелствата от компетентните органи. То е в съответствие със стандартите на ФИФА и УЕФА относно етичното управление и с духа на Устава на БФС.

Моля, разгледайте това искане своевременно и упражнете предвидените Ви правомощия с оглед авторитета и интереса на българския футбол.

Подобно искане ще бъде отправено и до ФИФА и УЕФА, където г-н Иванов заема длъжност в комисии.

С уважение,

Георги Градев
Още по темата: общо новини по темата: 433
01.12.2025
28.11.2025
25.11.2025
21.11.2025
17.11.2025
14.11.2025
предишна страница [ 1/73 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
-1
 
 
тоя Гонзи не ни ли псуваше и ни показваше среден пръст на лаута, като премина в Лефски?
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Странно: ПФК Ботев недоволства от рефера Драгомир Драганов
 ПФК Ботев: Клубът не участва и не стои зад каквито и да било политически прояви!
 Стоичков: Боби, Любо, Петьо - няма кой да ви уплаши! Цяла България е с вас!
 БК "Лаута Арми": Настояваме мачът на Тишо да бъде преразгледан, съдията направи 3 груби грешки
 Три изразителни победи и една загуба за юношите на Локомотив през уикенда
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: