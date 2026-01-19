ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (19) | Вчера (5)
Днес празнува един от петимата пловдивчани, ставали Футболист №1 на България
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:14Коментари (0)761
© Plovdiv24.bg
Личен празник днес отбелязва бившият халф на Марица (Пловдив), Левски, Черно море и Ботев (Пловдив) Александър Александров - Кривия.

Роден на 19 януари 1975 година в Пловдив, той се превръща в един от най-добрите халфове в българското първенство, носейки екипa на Марица между 1993 и 1997 година. Следва трансфер в Левски, като със "сините" постига значими успехи.

На Герена Кривия печели както шампионската титла, така и Купата на България. Избран е за Футболист номер 1 на България за 1999 година. Александър Александров е един от петимата пловдивчани, печелили приза Футболист №1 на България (останалите са Христо Стоичков (5 пъти), Христо Бонев (3 пъти), Димитър Илиев (2 пъти) и Георги Иванов - Гонзо (1 път).

С Левски Александър Александров играе в два периода - между 1997 и 2000 година, а след това в периода 2010-2011 година. За "сините" записва 147 мача във всички турнири, в които реализира 39 гола.

Записва 21 мача в европейските клубни турнири, като особено паметни остават сблъсъците с италианския гранд Ювентус в турнира за Купата на УЕФА, отбелязва популярната страница "Голове, метри, секунди".

Александров се наслаждава на успешна кариера и в Турция между 2001 и 2007 година, обличайки последователно екипите на Коджаелиспор, Истанбулспор, Кайзериспор, Коняспор и Анкарагюджу

Между 2007 и 2009 година е в Черно море, а в края на кариерата си един сезон е в Ботев (Пловдив), а впоследствие става и спортен директор на "санарчетата". Записва мачове и за националния тим на България
Все още няма коментари към статията.
