Днес празнува един от петимата пловдивчани, ставали Футболист №1 на България

© Plovdiv24.bg Личен празник днес отбелязва бившият халф на Марица (Пловдив), Левски, Черно море и Ботев (Пловдив) Александър Александров - Кривия.



Роден на 19 януари 1975 година в Пловдив, той се превръща в един от най-добрите халфове в българското първенство, носейки екипa на Марица между 1993 и 1997 година. Следва трансфер в Левски, като със "сините" постига значими успехи.



На Герена Кривия печели както шампионската титла, така и Купата на България. Избран е за Футболист номер 1 на България за 1999 година. Александър Александров е един от петимата пловдивчани, печелили приза Футболист №1 на България (останалите са Христо Стоичков (5 пъти), Христо Бонев (3 пъти), Димитър Илиев (2 пъти) и Георги Иванов - Гонзо (1 път).



С Левски Александър Александров играе в два периода - между 1997 и 2000 година, а след това в периода 2010-2011 година. За "сините" записва 147 мача във всички турнири, в които реализира 39 гола.



Записва 21 мача в европейските клубни турнири, като особено паметни остават сблъсъците с италианския гранд Ювентус в турнира за Купата на УЕФА, отбелязва популярната страница "Голове, метри, секунди".



Александров се наслаждава на успешна кариера и в Турция между 2001 и 2007 година, обличайки последователно екипите на Коджаелиспор, Истанбулспор, Кайзериспор, Коняспор и Анкарагюджу



Между 2007 и 2009 година е в Черно море, а в края на кариерата си един сезон е в Ботев (Пловдив), а впоследствие става и спортен директор на "санарчетата". Записва мачове и за националния тим на България