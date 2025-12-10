Клубен бос пусна снимка на Кабаков и обяви: Странни работи стават с корумпетата

© Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов публикува поредния си пост в своя личен профил във Фейсбук. Бизнесменът показа статистиката на отсъдените дузпи в полза и съответно срещу първите четири отбора във временното класиране на шампионата. Добави и статистика за получените картони.



Към своето мнение обаче Найденов пусна и снимка на пловдивчанина Георги Кабаков, който в момента е със статут на международен съдия №1 у нас.



Публикуваме без редакторска намеса мнението на Цветомир Найденов:



Статистика на дузпи и картони до зимната пауза, като Лудогорец са с мач по-малко към днешна дата:



Левски: отсъдени дузпи в полза на Левски: 5



отсъдени дузпи срещу Левски: 1



ЦСКА 1948: отсъдени дузпи в полза на ЦСКА: 1



отсъдени дузпи срещу ЦСКА: 5



Лудогорец: отсъдени дузпи в полза на Лудогрец: 4



отсъдени дузпи срещу Лудогорец: 0



Черно Море: отсъдени дузпи в полза на ЧМ: 3



отсъдени дузпи срещу ЧМ: 0



Левски: получени 38 жълти картона и 0 червени.



ЦСКА 1948: получени 43 жълти картона и 1 червен



Лудогорец: получени 27 жълти картона и 0 червени



Черно Море: 35 жълти картона и 0 червени.



Странни работи стават с корумпетата ….