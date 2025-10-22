ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Попето от събитие в Пловдив: Щабът на Керкез ме канеше в ЦСКА
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:04Коментари (0)172
©
Помощници на Душан Керкез са обсъждали с Ивелин Попов възможността да премине в ЦСКА през лятото. Това разкри бившият капитан на Ботев по време на събитие в Пловдив.

Както е известно, двете страни работеха заедно близо два сезона при "канарите". Впоследствие Керкез и екипът му водиха за кратко ЦСКА, докато малко по-късно Попето премина в Арда.

"Ние с Душан и до ден-днешен имаме комуникация. И сега преди последния мач ми написа есемес, пожела ми успех. Конкретно да ми каже: "Дай да те взема“ – не е имало от негова страна. Но с неговите помощници си говорихме. "Какво мислиш да дойдеш, как мислиш, че могат да станат нещата“, призна Ивелин Попов в SportCast.

Казах им: "Седнете си с ръководството, поговорете си. Ако има нещо конкретно, обадете се, мога да дойда и да седнем, за да обсъдим“. Но не се е стигнало до нещо конкретно. Само някакви разговори и не знам дали там, при тях на високо ниво се е случвало нещо. Съвсем скоро ставам на 38 години, така че може би няма да заиграя за ЦСКА (смее се)“, разказа бившият капитан на Ботев (Пд).

"Навън (б.р. – в чужбина) хората обикалят, излизат, вкарват и хората забравят всичко. А тук си лоялен, но после не са лоялни към теб. Така че трябва да гледаш себе си и своето развитие. По принцип съм много луд, но вече доста години не го показвам“, заяви още Попето, намеквайки, че е можело да приеме оферта от ЦСКА.
Още по темата: общо новини по темата: 418
22.10.2025
21.10.2025
21.10.2025
18.10.2025
16.10.2025
15.10.2025
предишна страница [ 1/70 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Рискови съдийски назначения: Железов свири на Локо, Давидов - на Ботев
 Призоваха мощен наш бизнесмен да помага на Ботев, за да вдигне "я купа, я титла"
 Локо пусна билетите за дербито на Пловдив, продават се и двойни пропуски
 Илиян Филипов дари 5000 лева за спасението на Спартак (Варна)
 От Ботев поправиха огромния гаф при представянето на Херо
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: