Попето от събитие в Пловдив: Щабът на Керкез ме канеше в ЦСКА

© Помощници на Душан Керкез са обсъждали с Ивелин Попов възможността да премине в ЦСКА през лятото. Това разкри бившият капитан на Ботев по време на събитие в Пловдив.



Както е известно, двете страни работеха заедно близо два сезона при "канарите". Впоследствие Керкез и екипът му водиха за кратко ЦСКА, докато малко по-късно Попето премина в Арда.



"Ние с Душан и до ден-днешен имаме комуникация. И сега преди последния мач ми написа есемес, пожела ми успех. Конкретно да ми каже: "Дай да те взема“ – не е имало от негова страна. Но с неговите помощници си говорихме. "Какво мислиш да дойдеш, как мислиш, че могат да станат нещата“, призна Ивелин Попов в SportCast.



Казах им: "Седнете си с ръководството, поговорете си. Ако има нещо конкретно, обадете се, мога да дойда и да седнем, за да обсъдим“. Но не се е стигнало до нещо конкретно. Само някакви разговори и не знам дали там, при тях на високо ниво се е случвало нещо. Съвсем скоро ставам на 38 години, така че може би няма да заиграя за ЦСКА (смее се)“, разказа бившият капитан на Ботев (Пд).



"Навън (б.р. – в чужбина) хората обикалят, излизат, вкарват и хората забравят всичко. А тук си лоялен, но после не са лоялни към теб. Така че трябва да гледаш себе си и своето развитие. По принцип съм много луд, но вече доста години не го показвам“, заяви още Попето, намеквайки, че е можело да приеме оферта от ЦСКА.