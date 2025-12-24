ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (5) | Вчера (6)
Гонзо: Време е за равносметка! Българският футбол има бъдеще!
Автор: Стойчо Генов 12:44Коментари (0)212
©
Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов направи равносметка на изминаващата 2025 година. Пловдивчанинът се обърна и с пожелания към "цялото футболно семейство".

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното обръщение на Георги Иванов:

Уважаемо футболно семейство,

В навечерието на новата година е време за равносметка, но и за поглед напред – към целите, които ни обединяват, и към бъдещето, което искаме да изградим за българския футбол.

2025 г. беше изпълнена с предизвикателства, важни решения и промени, но и с ясна воля за развитие. Представителният тим на България върви по своя път на трансформация и подмладяване, а въпреки сериозната конкуренция младежкият национален отбор и юношеските формации показаха характер, талант и потенциал. Българският футбол има бъдеще, което заслужава доверие и подкрепа.

През годината БФС постави силен акцент върху диалога с клубовете и детско-юношеските школи и стартира ключови проекти. В този контекст сред водещите ни приоритети е изграждането на Академия БФС – стратегически проект с дългосрочен хоризонт, който ще обедини футболното обучение, образованието и личностното развитие на талантливите деца в една ефективна система.  

Инфраструктурата остана основен фокус, като с подкрепата на общините и програмите на ФИФА и УЕФА бяха обновени и открити и спортни обекти в цялата страна. Значимо признание за работата ни е и изборът на България за домакин на Европейското първенство за юноши до 19 г. през 2028 г. – чест и отговорност, за която ще започнем подготовка още през 2026 г.  

Благодаря на ФИФА, УЕФА, държавните и местните институции, членовете на Изпълнителния комитет на БФС, на екипа, партньорите, клубовете и най-вече на децата и младите футболисти, които носят надеждата за утрешния ден.

Пожелавам на цялото футболно семейство здраве, успехи и повече поводи за гордост през новата година.

Светли празници и успешна Нова година!

Георги Иванов

Президент на Българския футболен съюз
