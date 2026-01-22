ИЗПРАТИ НОВИНА
Керкез взима бивш футболист на Ботев, който не успя да се наложи в Англия
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:41Коментари (0)316
© Plovdiv24.bg
Бившият треньор на Ботев (Пловдив) Душан Керкез ще вземе свой познайник в новия си отбор Атромитос. Пред трансфер в гръцкия клуб е нигериецът Ехие Укаки.

21-годишният халф ще премине под наем в отбора на Керкез до края на сезона, твърди местното издание sport24.gr.

Специалистът познава отлично качествата на Укаки, след като двамата работиха заедно при "канарчетата" до лятото. След това Душан Керкез пое ЦСКА, а Ехие Укаки беше продаден в Шефилд Юнайтед. Там обаче той не успя да се наложи и има само един мач за "остриетата". 

Укаки записа 58 мача за Ботев Пловдив след пристигането си от управлявания от Антон Зингаревич руски клуб Виста.
