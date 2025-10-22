Известен пловдивчанин: Стига хейт и плюене, дайте нещо позитивно!

© Plovdiv24.bg Бившият атакуващ халф на Марица, Левски и Ботев (Пловдив) Александър Александров се изказа по доста актуални напоследък за футбола теми. Кривия взе отношение по големия скандал, който избухна в националния отбор след загубата от Испания с 0:4 в световните квалификации. Той защити своя бивш съотборник Георги Иванов, който сега е президент на Българския футболен съюз.



"Доста, доста далеч сме от класните отбори отдавна. Не е от година и половина, откакто е станал Георги Иванов президент. След последните мачове се наслушах и нагледах как нападат човек, който е от година и половина. Футболът ни не е затънал от година и половина, той е на дъното от 2010 г. Не знам дали има човек, който за година и половина може да го оправи... Не е нормално последните дни да се обвинява Георги Иванов, смешно е, и то от определени хора, заяви пред "Спортал" Футболист номер 1 на България за 1999 година.



Гледам голям скандал има с вратаря на Левски. Само че едно нещо трябва да се знае от всички - има правила и тези правила са за всички. Ако има закъснение, правилата са ясни. Аз може би съм по-краен, щях да го оставя да се наспи и отборът да замине без него за мача. Това е истината.



Може би от грешник в момента е мъченик. Но ти закъсняваш и да имаш претенции! И на тренировка не трябва да закъсняваш, твоята работа е футболът, нямаш друга работа. Сега има модерни телефони, имаш аларма, после друга аларма. Струва ми се доста несериозно.



Но виждам и лични нападки към Георги Иванов: от страна на Велислав Вуцов, който най-малко трябва да се обажда, от страна на загубилите конгреса - дали всичките, или не. Това е лична атака, допълни Александър Александров.



Сега е удобен моментът. Когато загуби националният отбор, знаете, че винаги Футболният съюз е виновен. Истината е различна, знаем го. В България е много популярно хейтърството. Всички пишем, имаме подкаст, надкаст, задкаст. Големият актьор, режисьор и драматург Камен Донев казва: "В България има явление - да си насран, ама да си на екран". Повечето май това искат да бъдат.



И само хейт и плюене, дайте нещо позитивно! Не искам да нападам никого, но ме принуждават. Знаем къде сме - паднахме се в една от най-трудните групи, с най-добрия отбор в света. Футболът ни не е затънал от година и половина, а много отдавна. През 2014 г. казах, че футболът ни е в будна кома, всички се смееха, каза още Кривия.



Ядосвам се, гледам само хейтърство, няма градивна критика, всеки плюе. През 2008 г. станах най-добър халф на България, гоних 35. Казах, че нещо не е нормално. Не може да обвиняваме президента и БФС - виновни сме всички ние. А клубовете? Къде са ни младите играчи? Слушам треньори, че трябва да се обединим. Виждам колко промени се правят, тези помени ще дадат резултат след доста години. Доста години не са правени промени.



БФС изгради доста терени: Бургас, Враца, Асеновград, Габрово, Кърджали. Не чувам да казват, че се подпомагат отборите от "Б" група финансово, дават се средства на тези, които искат да следват методиката на Футболния съюз. Нещата в детско-юношеския футбол не са окей.



Новото правило за българските играчи е нещо добро. Трябва да създаваме български играчи, за да имаме национален отбор. Откъде идват националните състезатели? От клубовете. Каквото създаде клубният футбол, това е лицето на националния отбор.



Най-добрите футболисти са в националния отбор. Това е преднамерена атака. След като има провинил се футболист, правилата са еднакви. В България не обичаме да има правила. Щом има правила, трябва да се спазват. Без значение кой как се казва. Затова сме на този хал. Виждате и по пътищата какво е. Българите не обичаме правила", завърши известният пловдивчанин.