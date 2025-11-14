ИЗПРАТИ НОВИНА
Честито! 60-годишен юбилей отбелязва една от изявените фигури в пловдивския футбол
Автор: Стойчо Генов 15:22
©
Шест десетилетия днес отброява една от изявените фигури в пловдивския футбол - Иван Кочев. Роден на 14 ноември 1965 година в Пловдив, сърцатият бранител носи последователно екипите на Марица, Тракия/Ботев, Спартак, Хасково и Сокол (Марково).

Със солиден стаж в "А" група - записва 281 мача (225 от тях с екипа на Тракия/Ботев и 56 - за Спартак).

Като играч на жълто-черните Иван Кочев е вицешампион, петкратен бронзов медалист, два пъти финалист в турнира за Купата на България, финалист в надпреварата за Купата на Съветската армия, припомня популярната страница "Голове, метри, секунди". Той записва 18 мача в европейските клубни турнири.

През 1988 година Кочев е част от предвождания от Борис Ангелов национален тим на България, като играе в контролите с Чехословакия и СССР "Б".

След края на състезателната си дейност той се посвещава на треньорството.

Част от екипа на Ботев през 2017 година, когато отборът печели Купата на България и Суперкупата на страната. Асистент на Николай Киров в ЦСКА 1948, предвожда Спартак (Пловдив), а в момента е наставник на третодивизионния Марица (Милево).
