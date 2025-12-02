Божинов на протеста в София с бивш капитан на Локо (Пд): Писна ми да гледам отстрани!

© Бившият национал Валери Божинов присъства на мащабния протест в центъра на София снощи. Нападателят дори изрази смела позиция и обоснова решението си да участва в протеста с това, че му е "писнало да гледа отстрани".



Божинов беше в компанията на бившия капитан на Локомотив Пловдив Пламен Крумов. Двамата са съотборници от периода им в Левски.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса мнението, което изрази Валери Божинов в личния си профил във Фейсбук:



Бях там днес. Усетих напрежението, гнева, надеждата. Улиците бяха пълни с хора, които не искат да мълчат повече. За мен това не беше просто протест, беше момент, в който почувствах, че гласът ми има значение.



Излязох, защото ми писна да гледам отстрани. Излязох, защото нещо в мен каза, че трябва да съм там. Излязох, защото искам по-добро бъдеще за мен, за децата ми, за семейството ми, за целия български народ!



Радвам се и съм благодарен, че го направих. Заедно можем да постигнем всичко, нека бъдем единни за едно обща цел – за по-добра България, силни като един юмрук. България е над всичко и всички.