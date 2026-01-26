ИЗПРАТИ НОВИНА
Ален Ожболт вкара в Солун, продължава да е №3 при голмайсторите в Суперлигата
Автор: Стойчо Генов 11:33Коментари (0)229
©
Бившият нападател на Локомотив Пловдив Ален Ожболт, който завинаги ще остане сред любимците на "черно-белите" фенове, отново се разписа за настоящия си клуб Левадиакос.

Словенецът вкара веднъж при равенството 2:2 като гости на Арис (Солун) в мач от 18-ия кръг на гръцката Суперлига, провери Plovdiv24.bg.

29-годишният Ожболт записа пълни 90 минути в мача.

Арис поведе в 29-ата минута чрез Морон, въпреки че гостите бурно оспорваха попадението. В предходната атака бе извършено нарушение в нападение при удара с глава срещу Ален Ожболт, след което тръгна головата атака на домакините, но VAR арбитрите прецениха, че не трябва да отменят гола.

Левадиакос обаче изравни в началото на второто полувреме, след брилянтна атака, при която Балчи изведе Ожболт пред противниковия вратар и той завърши с перфектен удар за 1:1.

В 63-ата минута Арис поведе с далечен удар на Рачич, но атаката отново беше предшествана от фаул срещу футболист на Левадиакос в центъра на терена, което също не беше отсъдено и от съдията, и от VAR.

В третата минута на добавеното време Костис се разписа за окончателното 2:2.

Левадиакос продължава да е отборът с най-добро нападение в момента в гръцката Суперлига, отбелязвайки 44 попадения. Тимът е на четвърто място в класирането с актив от 35 точки. С равенството Ожболт и компания увеличиха серията си на 8 поредни мача без загуба във всички турнири.

Ален Ожболт има вече 9 гола и 3 асистенции от началото на сезона, показа справка на Plovdiv24.bg. Той е на трето място при реализаторите в гръцкия елит. Лидер е Ел Кааби от Олимпиакос с 13 гола, следван от Лука Йович (АЕК) с 12.
