Изненадващ финансов бонус за Ботев, бивш играч пред трансфер в английската Висша лига

© Уест Хям подготвя официална оферта за халфа на Зюлте Варегем Точукву Ннади, който е бивш футболист на Ботев (Пловдив). "Чуковете" вече са провели разговори с неговите представители.



22-годишният нигерийски национал е следен и от няколко други клуба от Премиър лийг, както и от отбори от Германия и Испания.



Уест Хям следи 22-годишния играч от няколко месеца след поредица от силни представяния за белгийския тим. Смята се, че Брайтън, Лийдс, Нюкасъл и Кристъл Палас също са наясно с неговия прогрес.



Източник, близък до футболиста, потвърди пред медии в Нигерия, че представители на Уест Хям са се срещнали с Ннади в Мароко, където той е с националния отбор на Купата на африканските нации.



Точукву Ннади достигна до четвъртфиналите на Световното първенство до 20 години през 2023 г. със “Суперорлите" и оттогава е част от мъжкия национален отбор. Той направи своя дебют в квалификациите за Купата на африканските нации срещу Уганда, влизайки като резерва в последния мач на Нигерия от групата.



Дефанзивният полузащитник се присъедини към Зулте Варегем от Ботев (Пд) през януари 2024 година и бързо се превърна в един от най-търсените млади играчи в Европа на своята позиция. Ннади може да бъде първата част от преустройството на състава на Уест Хям, особено след като звездата на тима Лукас Пакета информира клуба, че иска да напусне, като желанието му е да се завърне в Бразилия.



При трансфер на нигериеца, процент от сумата ще отиде в касата на "канарчетата".