ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Изненадващ финансов бонус за Ботев, бивш играч пред трансфер в английската Висша лига
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:46Коментари (0)1955
©
Уест Хям подготвя официална оферта за халфа на Зюлте Варегем Точукву Ннади, който е бивш футболист на Ботев (Пловдив). "Чуковете" вече са провели разговори с неговите представители.

22-годишният нигерийски национал е следен и от няколко други клуба от Премиър лийг, както и от отбори от Германия и Испания.

Уест Хям следи 22-годишния играч от няколко месеца след поредица от силни представяния за белгийския тим. Смята се, че Брайтън, Лийдс, Нюкасъл и Кристъл Палас също са наясно с неговия прогрес.

Източник, близък до футболиста, потвърди пред медии в Нигерия, че представители на Уест Хям са се срещнали с Ннади в Мароко, където той е с националния отбор на Купата на африканските нации.

Точукву Ннади достигна до четвъртфиналите на Световното първенство до 20 години през 2023 г. със “Суперорлите" и оттогава е част от мъжкия национален отбор. Той направи своя дебют в квалификациите за Купата на африканските нации срещу Уганда, влизайки като резерва в последния мач на Нигерия от групата.

Дефанзивният полузащитник се присъедини към Зулте Варегем от Ботев (Пд) през януари 2024 година и бързо се превърна в един от най-търсените млади играчи в Европа на своята позиция. Ннади може да бъде първата част от преустройството на състава на Уест Хям, особено след като звездата на тима Лукас Пакета информира клуба, че иска да напусне, като желанието му е да се завърне в Бразилия.

При трансфер на нигериеца, процент от сумата ще отиде в касата на "канарчетата".
Още по темата: общо новини по темата: 457
12.01.2026
11.01.2026
08.01.2026
05.01.2026
05.01.2026
27.12.2025
предишна страница [ 1/77 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Марица излиза без нови попълнения в контролата срещу Ботев
 Легендите не умират! Три години без Димитър Вичев
 Германски ляв бек е второто ново зимно попълнение в Ботев
 Веласкес за Око-Флекс: Не коментирам чужди играчи! Отнасяме се отговорно към трансферните процеси
 Ботев поиска тежка санкция за Левски заради преговори с Око-Флекс
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: