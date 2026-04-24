Един от емблематичните футболисти на ЦСКА от близкото минало разказа скандален момент от своята кариера, свързан с Ботев (Пловдив). Става въпрос за Анатоли Нанков, който е двукратен шампион на България с "армейците" и трикратен носител на Купата на страната. Именно за един от тези три финала за Купата Нанков разказа по-конкретно.

"Първата ми шампионска титла е от 1992 година, а година по-късно спечелих и първата Купа на България с ЦСКА. Тогава играхме финал в Благоевград с добрия по това време отбор на Ботев (Пловдив), който разполагаше с изключителна финансова мощ. Имаше опит от Ботев (Пловдив) да ме подкупят. Имало е и разговори с други мои съотборници. То се подразбира, преди самия мач се гледахме малко странно всички футболисти, но никой не се поддаде на изкушението. Бихме ги с 1:0, а гола вкара Кирил Метков, стадионът беше пълен и всички бяхме щастливи след края на мача", заяви Анатоли Нанков в подкаста "БЛИЦ Live".

56-годишният Анатоли Нанков има и 17 участия за националния отбор на България. Той бе част от състава за Световното първенство през 1998 година, което до ден днешен е последното за страната ни.