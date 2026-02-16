ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (11) | Вчера (10)
УЕФА даде на Радослав Гидженов 9-и мач през настоящия сезон
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:33Коментари (0)130
©
Пловдивският международен съдия Радослав Гидженов ще ръководи осминафиналната среща от младежката Шампионска лига на УЕФА между Жилина (Словакия) и ФК Брюж (Белгия). Победителят ще бъде определен в един мач, който ще се състои на 25 февруари (сряда) от 17:00 часа българско време на стадиона в Жилина.

Осминафиналите е първият етап в турнира, в който се събират отборите от двата потока - този от същинската Шампионска лига, и този на националните първенци. До полуфиналите победителите ще бъдат определяни в един мач, като домакинът ще бъде определян с жребий.

Гидженов, който беше избран за футболен съдия номер 1 на 2025 година в България, ще ръководи своя девети международен мач през сезон 2025/26, както и четвърти в младежката Шампионска лига.

Помощници на 34-годишният пловдивчанин ще бъдат опитният  Петър Митрев и един от младите международни асистенти Тодор Вуков. Четвъртият съдия на срещата ще бъде от Словакия.
Още по темата: общо новини по темата: 485
13.02.2026
12.02.2026
11.02.2026
06.02.2026
05.02.2026
03.02.2026
предишна страница [ 1/81 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Стоичков поздрави пловдивски олимпийски шампион за ветерани
 Излезе програмата на националния отбор за мачовете от FIFA Series в Джакарта
 Фенове на Левски с брутална закачка към Илиян Филипов
 ПФК Ботев: Силна игра в защита и победи срещу сериозни съперници
 Хандбалистките на Академик-ПУ с добра визита в Свиленград
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: