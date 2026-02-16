УЕФА даде на Радослав Гидженов 9-и мач през настоящия сезон

© Пловдивският международен съдия Радослав Гидженов ще ръководи осминафиналната среща от младежката Шампионска лига на УЕФА между Жилина (Словакия) и ФК Брюж (Белгия). Победителят ще бъде определен в един мач, който ще се състои на 25 февруари (сряда) от 17:00 часа българско време на стадиона в Жилина.



Осминафиналите е първият етап в турнира, в който се събират отборите от двата потока - този от същинската Шампионска лига, и този на националните първенци. До полуфиналите победителите ще бъдат определяни в един мач, като домакинът ще бъде определян с жребий.



Гидженов, който беше избран за футболен съдия номер 1 на 2025 година в България, ще ръководи своя девети международен мач през сезон 2025/26, както и четвърти в младежката Шампионска лига.



Помощници на 34-годишният пловдивчанин ще бъдат опитният Петър Митрев и един от младите международни асистенти Тодор Вуков. Четвъртият съдия на срещата ще бъде от Словакия.