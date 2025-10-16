Стадионите на Ботев и Локо приемат мачове под егидата на ФИФА

© Plovdiv24.bg БФС е изразил готовност да кандидатства за домакинство на една от групите на турнира "FIFA World Series“. Следващото издание трябва да се проведе през пролетта на 2026 година, когато са баражите за класиране на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада.



Плановете са България да домакинства в Пловдив с мачове на стадионите "Локомотив" и "Христо Ботев". Повече яснота ще има от страна на световната футболна централа в края на годината.



България вече участва в дебютното издание на "FIFA World Series“. През март 2024 г. играхме на турнир в Азербайджан, където победихме Танзания с 1:0 и направихме равенство 1:1 срещу домакините.