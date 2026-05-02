Бившият футболист на Марица, Локомотив (Пловдив), Ботев (Пловдив), Спартак (Пловдив), ЦСКА, Левски (София), Берое, Бурсаспор (Турция) и Унион (Берлин, Германия) Костадин Видолов празнува днес рожден ден. Техничарят от пловдивското село Войсил навършва 56 години.

Освен, че има "Голям шлем" с мачове на 4-те пловдивски клуба, Костадин Видолов е печелил медали в шампионата и с 4-те най-популярни отбори у нас - ЦСКА, Левски, Ботев (Пд) и Локомотив (Пд). Той е шампион на България с ЦСКА (1997), вицешампион (2001 с ЦСКА и 2004 с Левски) и бронзов медалист на страната (1992 с Локомотив (Пд) и 1994 и 1995 с Ботев (Пд).

Костадин Видолов е юноша на Марица и Спартак (Пловдив), като негов първи треньор е Стефан Тахчиев. Големият си футболен път обаче започва в Локомотив (Пловдив), играейки за черно-белите между 1989 и 1993 година.

Преминава със скандал във вечния съперник Ботев (и до ден днешен остават съмнения за фалшифициране на анекс, относно срока на договора му с Локомотив). Следват три сезона при "канарчетата", а през лятото на 1996 година (след три контроли с цветовете на Локомотив (София) акостира на "Българска армия", за да облече екипа на ЦСКА.

През есенния полусезон е част от шампионския тим на Георги Василев, но в началото на 1997 година е продаден на турския Бурсаспор.

След три впечатляващи изяви в югоизточната ни съседка се завръща първо в Ботев (Пд), а след това и в ЦСКА. Между 2001 и края на 2003 година е в Унион (Берлин), а през пролетта на 2004 година е в Левски.

Между 2004 и 2007 година отново радва привържениците на Ботев, като през първия сезон отборът се подвизава в "Б" група. Завършва кариерата си с престои в Спартак (Пловдив) и Берое.

През 1992 година прави дебют за националния отбор, а след това записва над дузина участия. Попада в разширения състав на Димитър Пенев за Мондиал 1994, но в крайна сметка не пътува за САЩ.

След края на състезателната си дейност се занимава с треньорство. До 2023 година е асистент на селекционера на националния отбор Ясен Петров.