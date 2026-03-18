Африканската футболна конфедерация взе окончателно решение и обяви тима на Мароко за новия шампион на Африка, присъждайки служебна победа с 3:0 над Сенегал. Това стана факт след повече от два месеца обмисляне и консултации.Както е известно, Мароко загуби въпросния мач с 0:1 след продължение, а финалът се игра на препълнения стадион в столицата Рабат на 18 януари.В края на редовното време, при резултат 0:0, Мароко получи правото да изпълни дузпа. Недоволни от това решение гостите от Сенегал напуснаха терена, подканени от своя треньор. Мачът бе спрян за около 15 минути, преди сенегалците все пак да размислят и да се върнат на терена.Отсъдената дузпа обаче бе пропусната от халфа на Реал Мадрид Браим Диас. В продължението Пап Гей донесе успеха на "Лъвовете от Теранга".След мача Африканската футболна конфедерация наложи само санкции на двете национални федерации - на Сенегал за това, че прекрати мача, докато мароканците бяха глобени за това, че не са успели да контролират публиката и официалните лица.Новото решение, което отнема титлата на Сенегал, обаче се позовава на чл. 82 от правилника на Африканската футболна конфедерация. Той гласи, че отбор, напуснал терена без съдийско позволение преди изтичането на редовното време, се обявява за загубил и се елиминира от състезанието, в което участва. В оригиналното решение след мача обаче бе посочено, че срещата е завършена, въпреки напускането на терена.Драмата с това кой е шампион на Африка обаче едва ли приключва тук, тъй като Футболната федерация на Сенегал ще има право да обжалва това решение пред Спортния арбитражен съд в Лозана.