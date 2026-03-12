ЗАРЕЖДАНЕ...
Благотворителен футболен турнир в Пловдив помага на малкия Дарко
Надпреварата е на малки врати (5+1 човека) и стартира в неделя (15 март) от 16,00 часа на терените на Младежки център - Пловдив.
Ето какво написа в социалните мрежи майката на Дарко - Ралица Сидерова:
Заедно за Дарко! Здравейте, хора с големи сърца. Казвам се Ралица Сидерова, майка на Дариан Сидеров. Той е борбено и усмихнато момченце на 11 години, което още след раждането се сблъска с рядко генетично заболяване.
На 6-месечна възраст получи първия си пристъп и борбата започна. В България беше диагностициран с ДЦП и епилепсия, но изоставането му във физическото и психическото развитие ни насочи към по-подробни генетични изследвания, за да получим по-точна диагноза. Потърсихме мнение в неврологична клиника в Турция.
Така открихме точното генетично заболяване – CACNA1A, което е свързано със силни епилептични пристъпи и общо забавено развитие. Дариан не ходи и не говори, има атаксия и се обслужва изцяло от възрастен. Ежедневно посещава център със специалисти по рехабилитация, логопед и психолог.
По препоръка на специалист от турска клиника бяхме насочени към екзозомна терапия, която дава надежда за подобряване на състоянието му. Сумата от 25 000 евро е непосилна за нашето семейство.
Молим Ви за помощ и благодарим за всяка подкрепа и споделяне, за да може Дарко да има шанс за по-пълноценен живот.
Дарителска сметка:
Титуляр: Дариан Илков Сидеров
Основание: Дарение
Банка: Уникредит Булбанк АД
IBAN: BG10 UNCR 7000 1523 4792 71
Актуални спортни новини:
