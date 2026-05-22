Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов отправи мощна атака към кмета на Пловдив Костадин Димитров, видя Plovdiv24.bg. Бизнесменът използва личния си профил във Фейсбук, за да представи исторически факти относно мястото, върху което е построен стадион "Христо Ботев". Реакцията на клубния бос е свързана с намерението на градоначалника да промени действащия в момента договор между Общината и ПФК Ботев за ползването на новото съоръжение.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса мнението, което даде пред обществеността Илиян Филипов:

Да дадем малко исторически данни на кмета Костадин Димитров.

Може би е отсъствал от този час по история.

Исторически стадион "Христо Ботев“ първоначално е бил свързан пряко с клуба. Според официалната история на клуба още през 1934 г. СК "Ботевъ“ получава нотариален акт за собственост върху земята.

След 9 септември 1944 г. обаче, както се случва с огромна част от спортните имоти в България, започва процес на национализация и преминаване на спортните бази под държавен и по-късно общински контрол.

В годините на социализма:

спортните клубове губят реалната собственост върху базите си;

стадионите преминават към държавата, БСФС и различни държавни структури;

след промените през 1989 г. голяма част от тези имоти остават актувани като публична или частна общинска собственост.

Така стадион "Христо Ботев“ остава собственост на Община Пловдив, което е отразено и в официални документи и обществени поръчки, свързани със стадиона.

През различни периоди клубът е имал право да стопанисва или използва съоръжението, но не и пълно право на собственост. Например през 2020 г. Община Пловдив официално обявява, че си "връща собствеността“ и приема обратно стадиона от ПФК Ботев.

На практика:

исторически теренът е бил свързан с клуба;

след национализацията преминава под държавен контрол;

след промените остава общинска собственост;

а клубът през годините оперира чрез договори за ползване или стопанисване.

Постът на Илиян Филипов логично предизвика десетки реакции и коментари в социалната мрежа. Един от потребителите посъветва културно бизнесмена, след като казва А, да каже и Б. Подкани го да каже колко пари е дал (лично) и колко е взел (от скайбоксове, магазини и т.н.). След това уточни, че "никой не ви кара на сила. Като не ви отърва, хвърляте пишкира и това е". И му припомни поговорката "Тарикат мъж не писка".

Финансовият благодетел не остави нещата така и веднага даде отговор на въпросния фен: