От Ботев обясниха защо феновете се отказаха от шествие до общината
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:12Коментари (0)64
©
Както Plovdiv24.bg първи информира обществеността, привържениците на Ботев се отказаха от планираното за тази вечер шествие до Община Пловдив.

От "жълто-черния" клуб обясниха причината за този ход на привържениците.

ПФК Ботев Пловдив благодари на привържениците, които се включиха в протеста с искане за завършен стадион “Христо Ботев".

Феновете на клуба изпълниха желанието протестът да бъде мирен, като блокираха кръстовището на бул. “Източен" и ул. “Богомил".

“Жълто-черните" привърженици се съобразиха с коледната атмосфера в града и не предприеха допълнително блокиране на улици, както и шествие към Община Пловдив, обясниха от ПФК Ботев.

"Заедно можем всичко", завършва официалното съобщение на "жълто-черния" клуб.

