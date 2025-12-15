© Както Plovdiv24.bg първи информира обществеността, привържениците на Ботев се отказаха от планираното за тази вечер шествие до Община Пловдив.



От "жълто-черния" клуб обясниха причината за този ход на привържениците.



ПФК Ботев Пловдив благодари на привържениците, които се включиха в протеста с искане за завършен стадион “Христо Ботев".



Феновете на клуба изпълниха желанието протестът да бъде мирен, като блокираха кръстовището на бул. “Източен" и ул. “Богомил".



“Жълто-черните" привърженици се съобразиха с коледната атмосфера в града и не предприеха допълнително блокиране на улици, както и шествие към Община Пловдив, обясниха от ПФК Ботев.



"Заедно можем всичко", завършва официалното съобщение на "жълто-черния" клуб.



