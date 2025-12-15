© Plovdiv24.bg Феновете на Ботев се отказаха от намерението да правят шествие до сградата на Община Пловдив, но все пак изразиха своя протест, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Около 50-ина "жълто-черни" запалянковци се събраха малко след 18,00 часа и блокираха кръстовището между бул. "Източен" и улица "Богомил". Те разпънаха плакат с надпис "Колежа чака", скандирайки "Колежа" и "Искаме си Колежа". Протестът продължи няколко минути, след което феновете се оттеглиха към паркинга на стадиона и прибраха транспаранта.



Запалянковците протестират срещу необоснованото забавяне по възлагането на обществената поръчка от Етап 2 за окончателното довършване на стадиона.



"Нашият протест е срещу нехайството, безотговорността и липсата на поета отговорност. Срещу абдикацията на Община Пловдив от спортните инфраструктурни проекти в града", обявиха феновете на Ботев.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.