Феновете на Ботев блокираха за кратко кръстовището на "Колежа"
Автор: Стойчо Генов 18:27
© Plovdiv24.bg
Феновете на Ботев се отказаха от намерението да правят шествие до сградата на Община Пловдив, но все пак изразиха своя протест, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Около 50-ина "жълто-черни" запалянковци се събраха малко след 18,00 часа и блокираха кръстовището между бул. "Източен" и улица "Богомил". Те разпънаха плакат с надпис "Колежа чака", скандирайки "Колежа" и "Искаме си Колежа". Протестът продължи няколко минути, след което феновете се оттеглиха към паркинга на стадиона и прибраха транспаранта.

Запалянковците протестират срещу необоснованото забавяне по възлагането на обществената поръчка от Етап 2 за окончателното довършване на стадиона.

"Нашият протест е срещу нехайството, безотговорността и липсата на поета отговорност. Срещу абдикацията на Община Пловдив от спортните инфраструктурни проекти в града", обявиха феновете на Ботев.

Статистика: