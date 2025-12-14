Илиян Филипов: Неуважаеми г-н Димитров, колкото и да се опитвате да пречите и да саботирате ПФК Ботев, няма да успеете

© Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов използва личният си профил във Фейсбук, за да изрази своята позиция по темата за стадион "Христо Ботев".



Plovdiv24.bg публикува без педакторска намеса мнението на бизнесмена:



Скъпи ботевисти,



Днес ви пиша с гордост, вяра и отговорност.След 5,5 месеца управление на клуба мога да кажа ясно:



Ботев оцеля.И не просто оцеля - Ботев отново диша, изправя се и върви напред.



Поехме ПФК Ботев Пловдив в един от най-тежките моменти в историята му - с 6,8 милиона лева дълг по документи, а реално - близо 9 милиона лева.Днес, благодарение на общите ни усилия, задълженията на клуба са под 5 милиона лева.Това не са обещания - това са факти, извоювани с труд и лишения.



От сърце благодаря на всички приятели, партньори и фирми, които припознаха нашата борба и застанаха до Ботев с рекламни договори, за да има приходи, стабилност и бъдеще.Приятели, без вашата подкрепа тази битка нямаше как да бъде спечелена.



Всички знаете - активът на един футболен клуб са неговите футболисти.На 29.06.2025 г. Ботев разполагаше с футболисти на стойност 3,5 милиона евро.Към днешна дата Ботев притежава футболисти за 10,7 милиона евро.Това означава перспектива, сигурност и самочувствие за бъдещето.



И на терена вървим напред.Ботев е 11-и в класирането и 5 точки над зоната за изпадане.



Вчера се класирахме за четвъртфинал за Купата на България и променихме 31-годишна черна статистика, побеждавайки Спартак Варна с 0:2 на техния стадион.



Днес направихме още една важна крачка - върнахме живота на "Колежа“.С откриването на Коледен базар "Колежа“ показахме, че стадионът не е просто бетон и трибуни, а сърцето на Ботев.



Въпреки всички пречки и административни спънки, които ни бяха и продължават да ни се поставят от кмета на града Костадин Димитров, ние не се отказахме.Преборихме се и отворихме базара.Същото протакане и фалшиви обещания срещаме и при разговорите за подписването на договора за последния етап на стадион "Христо Ботев“.



И въпреки всичко това аз съм щастлив, защото знам едно:Ботев го има. И Ботев ще го има.



Затова заявявам ясно и категорично:



Неуважаеми г-н Димитров,колкото и да се опитвате да пречите и да саботирате ПФК Ботев Пловдив - няма да успеете.



Ботев ще бъде по-силен от всякога.А на вас ви остават да взимате още 24 заплати от гражданите на Пловдив.Не съм сигурен обаче, че ще успеете да си ги вземете всички.



Скъпи ботевисти,пътят няма да е лек, но ние никога не сме търсили лесното.С вас до нас, с пълни трибуни и с жълто-черно сърце - Ботев няма как да бъде спрян.



Красота.Вяра.Борба.



Ботев завинаги!