Собственикът на Ботев: Кметът да изпълни функциите си и да предотврати напрежение сред жълто-черната общност
Автор: Стойчо Генов 19:43 / 28.11.2025Коментари (3)2378
©
Сдружение ПФК Ботев, което е собственик на клуба, притежавайки 100 процента от акциите, използва официалната си страница във Фейсбук, за да излезе с позиция. Тя е съвместна заедно със Сдружение Ботев 1912 и е по темата за довършването на стадион "Христо Ботев".

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на "жълто-черните" организации:

Днес Сдружение "Ботев 1912“ и Сдружение "ПФК Ботев“ излязохме с официална декларация по повод коментарите на кмета относно строителството на стадион "Локомотив“.

Подкрепяме развитието на спортната инфраструктура в Пловдив – за всички клубове. Но има въпрос, който вече месеци стои без отговор и засяга хиляди хора:

Защо Община Пловдив все още не е подписала договора за Етап 2 на стадион "Христо Ботев“, при положение че обществената поръчка е приключила, има класиране и всички административни изисквания са изпълнени?

По време на срещата ни с кмета стана ясно, че без този договор конструкторът дори не може да приеме Етап 1.2.

Забавянето е необяснимо и противоречи на обществения интерес.

Нашите призиви са ясни:

Кметът да изпълни функциите си на възложител.

Да бъде предотвратено напрежение сред жълто-черната общност.

Да се подпише незабавно договорът за Етап 2 – в съответствие със закона и резултатите от процедурата.

Стадион "Христо Ботев“ е публично финансиран проект, с ясни ангажименти и срокове от страна на общината. Той не е просто спортно съоръжение – това е единствената пловдивска арена, която може да бъде сертифицирана за домакинства на националните ни отбори още в най-кратък срок. Проект с национално значение.

Пловдив заслужава модерни стадиони.

Жълто-черната общност заслужава коректност и прозрачност.

Чакаме конкретни действия. В интерес на града.
Не се наядохте, не се наплакахте.жълта сган без капка достойнство.Само гювеч искате.Заради вас не направиха стадион Пловдив и продължавате да ревете.
Задължение на кметът (който и да е той) е да ни предпазва от измамници като теб, АнцугЪ. Кражбите с измислените строителни дейности на 6:0тяф на стадиона за 51 мил. лева са за 3 поколения прокурори. Крадлива измет селска. Цяла България ви е все длъжна, че сте по-По-НАЙ феликитИ.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
