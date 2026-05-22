Един от най-изявените фенове на Ботев (Пловдив) - Божидар Божилов, направи емоционален коментар по повод кончината на друг известен привърженик на "жълто-черните" - Велизар Цолакидис, който внезапно напусна този свят на 55-годишна възраст.

Божидар Божилов, който е председател на Фенклуб Ботев 1912, използва личния си профил във Фейсбук, за да напише следното:

Както вече може би сте научили ни напусна Велизар, една изключително спорна, но и колоритна личност от жълто-черното ни семейство. За мен той си остана неразбран за много хора, обичан от едни, мразен от други, използван по безпардонен начин от трети, но винаги защитаващ неговата си истина и правда.

Както се казва, за мъртвите или добро или мълчание! Аз лично ще го запомня само с доброто, човек, който наистина има принос за това да се случат нещата около изграждане на нашия стадион, за разлика от много самозванци.

Човек, чийто живот се въртеше и осмисляше от Ботев Пловдив. Спря да бие едно голямо жълто сърце! Почивай в мир и светъл да ти е пътят!